Cloacas: AHORA ASSA intenta ponerse al día en la atención de reclamos

La empresa Aguas Santafesinas SA reforzó desde ayer la tarea de desobstrucción y limpieza de cañerías cloacales en Rafaela y lo hará por lo menos durante la mitad de la semana próxima, en el marco de un plan que tiene por objetivo poner al día la gran cantidad de reclamos que se reciben por este motivo, y que se vieron afectados por la rotura de un camión que la empresa tiene en Rafaela para esos fines.

Ayer llegó a la ciudad un vehículo especial, que habitualmente está en Santa Fe, con mayor potencia y que tiene un sistema de funcionamiento que permite no solo "limpiar" las cañerías, desobstruyéndolas, como lo hace el resto de los equipos que tiene ASSA -inclusive en Rafaela- sino que también absorbe las masas grasosas o de otra índole que provocan las obstrucciones, eliminándolas definitivamente de las cañerías.

El viernes de la semana pasada, en la reunión que el presidente de ASSA, Sebastián Bonnet, y otros funcionarios de la empresa mantuvieron con representantes vecinales, estos le plantearon la preocupación existente en muchos barrios por la cantidad de obstrucciones que se producen en las redes cloacales. Cuando se producen este tipo de situaciones, los líquidos cloacales afloran a la superficie, con los consiguientes riesgos sanitarios para la población y la invasión de olores nauseabundos en las viviendas de los alrededores. Literalmente, los olores resultan insoportables, según se quejan los vecinos, que incluso denunciaron que en algunos barrios las pérdidas generan barro en las veredas o en las calles de tierra.

Javier Grande, presidente de la Vecinal del barrio Güemes, y Oscar Negro, del barrio Ilolay, fueron los más enfáticos en estos planteos, pidiendo que se asigne a la sucursal Rafaela otro camión equipado para desobstruir cañerías, dada la cantidad de obstrucciones que se denuncian, sobre todo en los barrios del Oeste, que son los últimos que se integraron a la red domiciliaria y curiosamente son los que más problemas tienen.

En esa reunión los funcionarios de ASSA reconocieron que el camión asignado a Rafaela tuvo problemas mecánicos, pero que se lo reemplazó con otro vehículo similar. Sin embargo, esos reemplazos fueron parciales: el camión de Rafaela sufrió un problema en el turbo y la reparación resultó muy costosa, a tal punto que debió ser convocada una licitación para hacer el trabajo. Pero además la reparación no resultó totalmente efectiva, ya que el mal funcionamiento del turbo había afectado también otras partes del motor. De resultas de todo esto, el camión no estuvo disponible en estos meses y fue reemplazado parcialmente con vehículos que llegaban desde Esperanza o desde Santa Fe, pero que lógicamente no pudieron cubrir el mismo ritmo de trabajo.

Luego de las quejas de los vecinalistas y en vísperas de la visita del gobernador Lifschitz y todo su gabinete a Rafaela -prevista para el próximo lunes- ASSA resolvió desembarcar con "artillería pesada" en los barrios donde más problemas hay. Ayer, un camión de gran porte comenzó a recorrer el barrio Jardín, uno de los más afectados por esta problemática, desobstruyendo las redes principales, pero también haciendo trabajos domiciliarios, junto con otro vehículo más chico, similar al que habitualmente realiza sus tareas en Rafaela.

Para hoy, se espera que el camión grande y dos de los más pequeños -uno de los cuales ayer también ingresó a un taller mecánico para una reparación rápida- estén recorriendo distintos barrios, y así lo harán hasta el martes próximo inclusive, con el fin de poner al día la lista de reclamos que esperan ser atendidos.

