¿Avril Lavigne está muerta? Esta es la razón por la que algunos fans creen que fue reemplazada

Ella tenía apenas 18 años y su álbum debút, Let Go, la catapultó a la fama mundial.

No por nada, la canadiense es poseedora del Récord Guinness como la cantante femenina más joven en llevar un álbum debut a las listas de popularidad del Reino Unido, con 18 años y 106 días de edad.

La teoría afirma que Avril Lavigne, luchando contra la fama al comienzo de su carrera, comenzó a usar un doble llamado Melissa.

En algún punto, la verdadera Lavigne murió y su compañía discográfica la reemplazó por Melissa.

Las "pruebas" incluyen fotos de Lavigne en la alfombra roja (Lavigne usa pantalones y Melissa prefiere vestidos y faldas) y supuestas diferencias faciales entre la Lavigne pre-2003 y la impostora actual.

Como siempre pasa en estos casos, los teóricos conspirativos creen que Melissa dejó pistas en las canciones, como en "Slipped Away", que dice: "The day you slipped away was the day I found it won’t be the same" ("El día que te fuiste fue el día que supe que no sería igual").