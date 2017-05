Ahora resulta que los lavacoches son el gran problema de Rafaela

El Concejo Municipal ayer aprobó el pedido de informes del PRO a partir del cual pretende saber si, en el caso de aprobarse el registro que pretende el Ejecutivo, se incumplirían algunas ordenanzas vigentes.



Si bien se sabe que los diferentes bloques políticos tienen opiniones diametralmente opuestas sobre este tema, ayer no las pusieron sobre la mesa, sino que guardaron las cartas para cuando efectivamente se debata qué posición tomará el Estado local con respecto a esta tan compleja problemática social.



Concretamente, el pedido implica saber si el DEM entiende que de aplicarse lo que pretende se incumpliría con las ordenanzas que regulan la ocupación del espacio público (Nº 1989), la higiene y saneamiento ambiental (Nº 3508, por disponer del agua sobre la calle), si va en contra del espíritu de la ordenanza de doble cañería (Nº 4556 por usar agua de red y no de pozo), si configura una competencia desleal para con los lavaderos de autos y si se ha trabajado en buscar otras alternativas que otorgue herramientas para un empleo formal.



Hugo Menossi fue el miembro informante y destacó que el trabajo que realizó el Ejecutivo hasta ahora. "Es importante, metodológico. No solo se le preguntó a los chicos, sino también a frentistas, comerciantes, empleados, dueños de locales, y público sobre si quiere o no tomar el servicio del lavado de autos", dijo.



"Yo tengo una postura tomada. Pero si se quiere avanzar en este proyecto, desde mi punto de vista, se tiene que avanzar en modificar estas ordenanzas. Entiendo que también son cuestiones de interpretación", dijo Menossi, quien entendió que lo importante era saber la postura sobre los dos primeros puntos.



Y aclaró que la intención final del proyecto es determinar que lo que se vaya a aprobar no vaya en contradicción con lo que hoy está vigente.



Si bien no había más tiempo para el debate, aún así aparecieron otras opiniones. Evangelina Garrappa reclamó que había cuestiones que debían haberse presentado en las reuniones que se hicieron con el DEM. Menossi aclaró que no habló intencionalmente, para evitar discusiones, dado que no coincide con la mirada que tiene el DEM. "Queremos una respuesta por escrito, las palabras se las lleva el viento", agregó. Por su parte, Jorge Muriel pidió también tener una mirada social sobre el tema, sobre todo, en los tiempos económicos que corren. Raúl "Lalo" Bonino coincidió, pero agregó: "tenemos que definir qué tipo de políticas desarrollamos: asistencialistas o integrales. Hace 20 años que están los lavacoches y hace 26 que gobierna el mismo grupo político en la ciudad. Endilgar una realidad al presente no corresponde", dijo.





OTROS TEMAS



Todos los temas se aprobaron por unanimidad, aunque algunos sufrieron importantes cambios, como por ejemplo, la ordenanza que impone a los lugares públicos tener desfibriladores. Se aprobó un pedido de informe sobre el por qué no se pavimentaron unas calles en el barrio Barranquitas, otro para determinar un listado de las personas que recibieron ayuda del Municipio durante los eventos climáticos del verano pasado, y un tercero sobre la cantidad de planos presentados a partir del acuerdo alcanzado entre el Colegio de Arquitectos y el Municipio para el plan "Mi Tierra, Mi Casa".



Se declaró de Interés Municipal a la 1ª Jornada sobre Discapacidad y Calidad de Vida que se desarrollará la semana que viene (hubo una fuerte crítica sobre la situación de las veredas y la oposición anticipó que volverá sobre el proyecto del PRO para generar un plan de microcréditos para poder arreglarlas), y una convocatoria a Profesionales de Argentina Cibersegura para realizar una capacitación.

También se tratará un proyecto de ordenanza para implementar sistema de canalización de denuncias sobre el Transporte Urbano, y otro para eliminar el uso de cualquier medio de pago que no sea el electrónico. Finalmente, pedirán incluir en la Carpeta Ciudadana la opción para generar convenios de pago por deudas.

Fuente: La Opinión