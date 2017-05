Demandó a su cita para que le devuelva la plata de la primera salida

Brandon Vezmar Invitó a una chica a slair y fue a ver una película. Pero no era cualquiera: se trataba de Guardians of the Galaxy Vol 2, de la que hablaron muy bien en el blog Todos Nerds. ¿Qué hizo ella? Prendió su teléfono entre 10 y 20 veces para leer y enviar mensajes de texto.

Desubicadísima. ¿Lo peor de todo? Ella dijo "tenía el teléfono bajo y no estaba molestando a nadie". Sí, la odiamos sin haberla conocido.

Esto no es todo. El pobre señor le pidió a su cita que se vaya a mandar mensajes afuera de la sala... y ella se fue, dejándolo a él en el cine y sin transporte para irse.

Veznar decidió demandar a la mujer y pedirle una compensación de 17,31 dólares. El precio de la entrada de cine.