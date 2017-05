Rodrigo Guirao Díaz, soltero otra vez: “Me separé después de cuatro años”

“Me separé hace cinco meses, después de cuatro años de pareja con Julieta, con quien conviví y todo. Me costó separarme pero lo superé. Sigo en contacto con ella pero muy poco. Es la vida”, con esta bomba dejó boquiabiertos a todos Rodrigo Guirao Díaz, que está pasando por un momento complicado en su vida.

De todas maneras, el modelo asegura que por ahora no tiene ganas de encarar una nueva historia, pero sí reconoce que recibe muchos mensajes privados por Instagram de chicas:

Cuando le preguntaron si él mandaba mensajes por las redes sociales, Rodrigo Guirao Díaz contestó: “Cada tanto, sí. Hay que aprovechar las redes sociales, pero con cuidado. Igual es raro volver a la soltería en estos tiempos, porque cambió mucho todo y hay un sistema nuevo de encare en las redes sociales al que yo no estaba acostumbrado”.

Bello pero humilde, Rodrigo Guirao Díaz reconoció que no siempre es un ganador con las mujeres: “Me pasa lo mismo que a cualquier hombre: quizá para algunas mujeres soy fachero pero para otras no. Y está bien. Además, la pinta no lo es todo. Quizás la chica que me gustó está en pareja o con otro mambo y no se puede dar. Son cosas que pasan”.