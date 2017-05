¡¿Por qué los zapatos?! Cirio reveló que hizo con ellos al saber se su embarazo

La modelo Jesica Cirio, quien transita el cuarto mes de embarazo, visitó “La jaula de la moda” en el canal Ciudad Magazine, contó cómo es su actualidad y recibió algunos consejitos.

La rubia pareja de Martin Insaurralde, confesó que tuvo que cambiar los modelos de zapatos. “Vino una amiga a mi casa y me tiró todos los zapatos con plataforma”, dijo.

“Yo sé que la plataforma no estiliza, pero son cómodas”, explicó ante la desaprobación de los diseñadores. “Le pedí que me deje una y me la dejó”, agregó.

En su defensa de la plataforma, Cirio citó el ejemplo de Nacha Guevara, una abanderada de la plataforma. “Yo la veo en otros cuerpos y se ven divinas”, concluyó.