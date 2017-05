"No renunciaré", dijo Temer tras el escándalo en Brasil

El presidente brasileño, Michel Temer, dijo este jueves que no renunciará en ningún caso a su cargo y aseguró que nunca "compró el silencio de nadie", en respuesta a acusaciones de corrupción que desataron una grave crisis política.



"No renunciaré", enfatizó Temer, en un mensaje al país desde Brasilia. Brasil, añadió, no puede tirar "a la basura" los logros de su gobierno, que espera sacar al gigante latinoamericano de la peor recesión de su historia.



El escándalo se desató luego de que difundiera una grabación hecha por los dueños del mayor frigorífico el mundo, JBS Friboi, en el que se lo ve dando su aval para comprar el silencio del detenido ex diputado Eduardo Cunha, un cercano aliado y considerado el motor y cerebro del juicio político que destituyó de la jefatura del Estado a Dilma Rousseff, según la Rede Globo de TV.





Fuente: Cadena3