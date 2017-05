Correa se reunió con Michetti y manifestó "preocupación por la crisis en Venezuela"

El presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, fue recibido este miércoles en la Casa Rosada por la vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti, encuentro en el que hablaron sobre la crisis política en Venezuela y el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque regional Unasur.

En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, Correa manifestó tener "preocupación por la crisis en Venezuela" y coincidió con "todos los países de la región" en que la situación "debe resolverse por medio del diálogo y por las vías democráticas, por medio de elecciones".

Por su parte, Michetti sostuvo que se trató de "una reunión muy agradable, en la que Correa manifestó su vocación por ayudar en lo que realmente estuviera a su alcance".



"Concordamos en la necesidad de trabajar para terminar con la acefalía de la secretaria general de Unasur y en ese sentido nos manifestaron que no tienen inconveniente en apoyar la candidatura de Pilo Bordón. Y sobre Venezuela, si bien tenemos algunos matices distintos en la mirada, sí estamos de acuerdo en que la única salida que tiene ese país es la de un cronograma electoral donde, definitivamente, el pueblo pueda manifestarse democráticamente y con esto acabar con la violencia y con el nivel de enfrentamiento que hay", sostuvo la vicepresidente.

"También acordamos y tuvimos la misma visión sobre la importancia de unir a la región latinoamericana, de ir suavizando estas contradicciones que se han dado entre unos países y otros y la necesidad de presentarnos al mundo como una región mucho más unida, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del punto de vista de lo político, lo institucional, la lucha contra la pobreza, elevar la calidad educativa en la región, trabajar sobre el combate al narcotráfico, hacer proyectos conjuntos sobre los temas energéticos, de la energía renovable y el cuidado de la sustentabilidad de los recursos naturales", añadió Michetti.

Luego de la reunión, de la que también participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, Correa evitó precisar, ante una consulta de la agencia DyN, si mantuvo en estos últimos tiempos algún tipo de contacto, personal o vía telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien impuso el Estado de Sitio en ese país en medio de la ola de violencia: "Eeh (sic), en algún lado nos vimos, no me acuerdo, lo he llamado, pero hace tiempo que no hablamos", se limitó a responder.

En ese marco, Correa insistió en afirmar que "la situación debe resolverse por medio del diálogo y por las vías democráticas, por medio de elecciones".



Correa relató que asistió a la Casa Rosada invitado por Michetti, en oportunidad de su llegada al país para recibir el premio Honoris Causa que le entregó hoy la Universidad de Quilmes. Dijo tener "muy buena relación con Mauricio (Macri) y con Gabi (Michetti)"; detalló que Macri al enterarse que visitaba la Argentina mientras se encontraba de gira por Asia "tuvo la gentileza de avisarme que no estaba aquí, y aunque no tenía obligación de recibirme, Gabriela (la vicepresidente) ha tenido esa gentileza".

Correa -quien el próximo miércoles 24 de mayo entregará el poder de Ecuador a su sucesor electo, Lenin Moreno– agradeció "el gran cariño de Argentina" con este recibimiento con todos los honores en la Casa Rosada, y señaló que "acabar el mandato con este viaje, es una felicidad y solo tengo palabras de gratitud para Argentina".

