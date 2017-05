La confesión menos esperada de Miley Cyrus

Podemos decir que "Wrecking Ball" fue uno de los mayores éxitos de Miley Cyrus. Su video, con la cantante colgada desnuda de una bola gigante de demolición, tuvo una gran cantidad de reproducciones y comentarios ¿Te acordás todas las versiones bizarras que se hicieron del clip? Hasta la leyenda del mundo del porno, Ron Jeremy, tuvo la suya.

La exchica Disney contó en un programa de radio de Zach Sang que no guarda un buen recuerdo del éxito. “Mi peor pesadilla es que en mi funeral digan “siempre recordaremos a Miley” y luego pongan ‘Wrecking Ball'”. “Balancearte desnuda en una bola de demolición es una cosa que no se olvida. Siempre seré la chica desnuda en una bola de demolición”.

Miley Cyrus fue tapa del último número de la revista Billboard en Estados Unidos y causó revuelo con algunas declaraciones picantes, como cuando contó que había dejado el alcohol y la marihuana, o como cuando criticó al hip hop por sus "letras sexualmente explícitas hacia las mujeres". Sin embargo, la cantante hizo un largo descargo en las redes sociales para aclarar que su posición sobre el género no era tan extrema.

La estadounidense argumentó que en los reportajes quedan siempre respuestas afuera y que no reflejan todo lo que se habló. “Por eso, para ser clara, yo respeto a TODOS los artistas que cuentan su verdad y aprecio TODOS los géneros musicales”, escribió en Instagram. “¡Siempre he querido y celebrado, y continuaré queriendo y celebrando al hip hop, y colaboré con algunos de los mejores!”. También destacó: "En este momento de mi vida, me estoy ampliando personal y musicalmente, e inclinándome más hacia un rap con mayor motivación y consciencia".

"Malibu", es su primera canción de adelanto de su próximo disco que ya se encuentra dentro de las más escuchadas de las plataformas de streaming.