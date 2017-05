Tiroteo frente a la casa del fiscal Fernando Cartasegna

Los custodios del fiscal de La Plata, que el último mes denunció agresiones y amenazas, intercambiaron disparos con dos personas. No hubo heridos

Los custodios del fiscal platense Fernando Cartasegna, que el último mes denunció agresiones y amenazas, intercambiaron disparos con dos personas durante la madrugada de hoy frente del domicilio personal del titular de la UFI nº4, especializada en delitos relacionados con la trata y los abusos sexuales. Según confirmaron a Infobae fuentes de la gobernación bonaerense, no hubo heridos.

De acuerdo la denuncia realizada en la comisaría 13 de La Plata, dos personas con chalecos antibalas a bordo de un vehículo negro efectuaron disparos contra los efectivos de la Policía Federal, a cargo de la seguridad personal del funcionario juidicial, quienes respondieron el ataque.



El incidente, que se suma a la serie de intimidaciones denunciadas por el fiscal, quien tiene a su cargo una investigación conexa a la de los sobres con dinero de coimas en la Policía Bonaerense, se registró alrededor de las 5.30 frente a la propiedad ubicada en Gonnet. Presente en el lugar, el fiscal de turno, Marcelo Martini, indicó en radio La Red que Cartasegna "se encuentra bien, pero está muy preocupado".

"Fue una intimidación y fue un hecho real; estoy esperando a la Gendarmería. La causa que se le atribuia a él, la de los 'Caranchos', me lo pasaron a mi y yo procedí a la detención de tres efectivos policiales. Que quede claro, la causa la tengo yo, no la tiene más Cartasegna", aseguró el fiscal.

Y agregó: "Este hecho acredita los hechos anteriores, si bien no tuvieron testigos, porque fueron días feriados y otro dentro de la oficina personal, pero ahora los disparon existieron, el custodio lo vio. Entonces para mi este hecho le da credibilidad a lo que denunció".

En tanto, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró en radio Rivadavia que Cartasegna "va a seguir licenciado hasta que esté en condiciones de retomar sus actividades". "No podemos dejar de estar preocupados por su seguridad", señaló.

Fuente: Infobae