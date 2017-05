La Moli Moli, furioso con Tinelli por bajarlo del certamen: "¡Yo le gané la batalla, es un cag...!"

Furioso, dolido y con toneladas de bronca para con Marcelo Tinelli. Así estaba Fabio "la Mole" Moli a horas de ser bajado del Bailando 2017 por apoyar las carreras de galgos. Con la desilusión a flor de piel, le abrió las puertas de su casa al móvil de Telenoche en canal 12 de Córdoba.

Lo primero que aclaró el campeón del 2010 es que veía venir la decisión. "Esta mañana arranqué a entrenar, nos mandaron las indicaciones para viajar el lunes, el hotel reservado, todo listo estaba, pero les dije que no se hagan ilusiones", repasó.

En ese sentido, reprochó que nadie se haya comunicado oficialmente para decirle que lo hacían a un costado y expresó su indignación con el conductor: "Todos los días me llamaba el Chato Prada. Ahora ninguno. Le gané yo la batalla a Tinelli, porque él sabía que le iba a decir muchas cosas frente a todo el país. Él fue el cagón, él no me dio la cara, es un cagón él".

Lamentando la maldad de algunos medios de Buenos Aires -"me acusaron de asesino de perros", dijo-, la Mole adelantó que iniciará juicios.

Luego volvió a cargar contra Tinelli y dejó una denuncia: "Qué pelotudo, cómo no le dije que no. En el 2015 me hizo laburar dos meses con Coki Ramírez y nunca me lo pagaron. Que se pierda en el culo la plata", disparó.

"Fabio la Mole Moli fue discriminado pero mal, mal. Lo que hizo este Cabezón no tiene goyete. Me usó, pero me usó bien", continuó descargándose la Mole. "Hasta me pongo a pensar, 'mirá si no es vivo el Cabezón'. Porque no se hablaba del Bailando, me convocó a mí y empezó a hablar todo el mundo. Y después me pegó una patada en el culo", cerró. (El Doce Tv).