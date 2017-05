Moreno ya no puede caminar tranquilo: "¡Te puso la 'tilinga', ladrón!"

Se filtró un nuevo video en el que una mujer cruza al ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno, acusándolo de "ladrón": "¡A vos te puso la 'tilinga', devolveme el dinero que te robaste!".

"¡Si te veía por la pantalla cómo amenazabas a todos los periodistas, haciendo así (gesto de muerte)!", comenzó reprochando la mujer que cruzó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

"Sí. Como ciudadana, que vos representás al pueblo, sí. Me molesta", siguió en medio de una tensa discusión en la que el ex funcionario intentaba decirle que "no represento a nadie"

"Pero yo voté a la 'tilinga' y la 'tilinga' te puso ahí", le retrucó en medio de una plaza por la que pasaba gente caminando.

"¡Ladrones, ladrones. Tienen que devolver la plata!", le gritaba mientras lo perseguía.

No es la primera vez que sufre un escrache: en febrero, un grupo de clientes de una confitería ubicada en la avenida Constitución de Mar del Plata comenzó a gritar y silbar al enterarse que el kirchnerista estaba en el lugar.

Según Clarín, Moreno se retiró del lugar en cuestión de segundos para evitar que la cosa pase a mayores.

Pero lo curioso de esta oportunidad es que quien filtró el video en las redes sociales fue Luciano 'Lucho' Bugallo, quien dice ser militante de la Coalición Cívica - ARI y de Cambiemos. "¡#EstoyConLilita!", asegura.

