Tras el faltazo, el Congreso convoca oficialmente a Gustavo Arribas

"Se equivocó en no venir", dijo el presidente de la bicameral de inteligencia, el senador oficialista Juan Carlos Marino

En una reunión de carácter reservado, legisladores oficialistas y opositores que integran la comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia definieron de manera unánimeconvocar oficialmente al Congreso al titular de la AFI, Gustavo Arribas. La decisión se tomó luego de que el funcionario pegase un faltazo a la citación que tenía para hoy al mediodía.

"La conclusión que tomamos como comisión es que Arribas se equivocó en no venir. Ahora ya no lo vamos a invitar sino a convocar formalmente. No será más una invitación sino una citación", dijo el titular de la bicameral, el senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino.

Arribas había sido invitado a pedido de legisladores kirchneristas para dar explicaciones sobre las nuevas denuncias del arrepentido brasileño Leonardo Meirelles, quien aseguró haberle efectuado en 2013 diez giros por 850.00 dólares al jefe de los espías.

En vez de presentarse, Arribas envió una nota con respuestas a una serie de preguntas que le había enviado la diputada K Teresa García.

También envió una copia de la querella criminal que inició contra Meirelles. En esa presentación, la defensa de Arribas solicitó la extradición de Meirelles, a quien acusan de "mentir" y ser parte de "una burda operación".

Se desconoce aún cuándo será convocado Arribas a la bicameral, pero el plan del senador Marino es que sea en el transcurso de los próximos 30 días.

En la reunión de hoy, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes planteó que Arribas debía ser separado al menos temporalmente del cargo a raíz de las sospechas por las transferencias.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Fuentes fundamentó su planteo al trazar similitudes entre el caso del jefe de la AFI y el de Juan José Gómez Centurión, quien el año pasado había sido temporalmente separado de su cargo a raíz de denuncias de supuesta corrupción.

Pero en el oficialismo rechazaron que haya parecidos. "Lo de Gómez Centurión fue cuando estaba en funciones, en cambio lo de Arribas es anterior a que asumiera", contestó en la reunión el diputado macrista Daniel Lipovetzky.

De cualquier manera, en la bicameral aclararon que no está entre sus atribuciones apartar al jefe de la AFI. "Esa es una atribución única del Presidente", subrayaron.

La próxima convocatoria de Arribas será con una agenda amplia. Además del tema de las transferencias, se acordó hoy que se le preguntará, entre otros temas, por la vulnerabilidad informática del sistema de inteligencia argentino y también algo que en principio suena insólito: la reciente decisión de una familia siria que se había instalado en Córdoba y acaba de volverse a su país.

