"Los ATN deberían ser administrados por las provincias"

El gobernador Miguel Lifschitz reforzó su posición de reclamo frente a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional· "Hay que tener en cuenta que los ATN son de las provincias; no de un fondo nacional", expresó

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó nuevamente ayer su posición de férreo reclamo sobre el mecanismo de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ejerce la Nación, sobre la provincia, los municipios y las comunas. Además, apuntó que esos fondos no son de la Nación, y deslizó que "deberían ser administrados por las propias provincias", que tendrían que ser las que establezcan el destino.

"La verdad es que el tema no es algo nuevo. Todos los gobiernos tienen algo de parcialidad. Hay que tener en cuenta que los ATN son de las provincias; no de un fondo nacional. Todas las provincias aportamos y ese fondo está destinado a situaciones de emergencia, o muy especiales, de algún municipio o comuna en particular", advirtió Lifschitz.

Y en su postura crítica, ayer fue por más en declaraciones públicas. "Es un fondo de las provincias, por eso deberían venir a la provincia y ser ellas las que administren esos aportes. Pero no podemos criticar sólo a este gobierno nacional, porque también lo hacía el anterior", se encargó de repasar el gobernador santafesino.

"Sería bueno que se repartan los fondos con mayor equidad, y sobre todo que le llegue un poco a todos los municipios y comunas, independientemente del color político", expresó Lifschitz.

Por su parte, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, exigió un "mecanismo más claro de distribución" de estos aportes, a fin de evitar un reparto discrecional. Asimismo, advirtió que durante el gobierno kirchnerista, la ciudad de Rosario fue "absolutamente discriminada", y que hoy al no haber claridad, "por lo menos se genera un debate".

La mandataria local apuntó que "es un recurso muy importante, de unos 20 mil millones de pesos que tiene a disposición el gobierno nacional y que aportamos entre todos para ayudar en situaciones de emergencia", pero advirtió que "al no estar reglamentado, esas situaciones de emergencia han sido más una distribución discrecional del gobierno nacional".

Y recordó: "Nosotros fuimos absolutamente discriminados por el gobierno anterior con esos mismos recursos. Y al no existir claridad, ahora vuelve a pasar que la distribución genera al menos un debate".

"Todas las ciudades necesitan los ATN, y somos las ciudades las que siempre estamos más cerca de las necesidades, resolviendo los problemas de la gente. No puede haber ciudades de primera o segunda para recibir recursos nacionales ni provinciales", subrayó Fein.

Foro de Intendentes del PJ

En tanto, el Foro de Presidentes Comunales del Partido Justicialista, una red que nuclea a 108 titulares de localidades de ese partido y a 18 de agrupaciones vecinales, también expresó su queja sobre "los ATN en la provincia de Santa Fe, que los reciben de modo arbitrario comunas que tienen la misma identificación política que el gobierno nacional, que es quien libera esos fondos", le comentó ayer a La Capital, Carlos Kauffmann, el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines.

Si bien el Foro se reúne una vez por mes, este dirigente contó su propia experiencia. "Junto a la pérdida de programas sociales, configuran los problemas más complicados en los pueblos de la provincia. Cuando más pequeño es el pueblo, más se agiganta la falta de recursos y la necesidad de ayuda económica".

Asimismo, el funcionario expuso que "los ATN han ido fundamentalmente a la ciudad de Santa Fe y a aquellos municipios y comunas que tienen el mismo signo político que el gobierno nacional. Obviamente, nosotros no hemos recibido mucho, a pesar de que algo recibimos".

Y recordó que esta localidad costera fue la más afectada por los problemas climáticos del año pasado y "sólo recibió 300 mil pesos en ATN", a la vez que denunció que "no es cierto que se están haciendo grandes obras hídricas. Al menos acá, no".

