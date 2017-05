La industria en la región cayó 2,6 % en el primer trimestre

La actividad industrial en el centro norte de la provincia de Santa Fe se retrajo en el primer trimestre de 2017 el 2,6 por ciento respecto al mismo período del año anterior y extiende, aunque con menor intensidad, la caída de la actividad en el sector.



Los índices fueron publicados en el “Informe de Actividad Industrial Regional” que elabora el centro de Estudios del Comportamiento Industrial de la Unión Industrial de Santa Fe.



Según el relevamiento, las mayores preocupaciones de los industriales de la región son “la alta presión impositiva, el débil nivel de la demanda, la elevada tasa de inflación, las desventajas respecto de los productos importados y la inadecuada infraestructura y servicios públicos”.



La caída de la producción industrial impactó fuerte en el empleo: se redujo el 1,9 por ciento. Según las conclusiones del relevamiento, “el 40 por ciento de las empresas analizadas redujo la contratación de trabajadores mientras que una porción semejante utilizó menor cantidad de horas extras”, siendo la industria metalúrgica y la de elaboración de productos alimenticios donde “se constataron la mayor cantidad de casos de empresas que registraron menor demanda de personal”.



“Si bien persiste un elevado porcentaje de empresas que no vaticina cambios sustanciales en su personal, en el primer trimestre hubo una mejora en las expectativas, no en los números, respecto a la incorporación de personal”, dice el relevamiento.



Respecto al nivel de pedidos de producción, “hay una importante polarización de situaciones empresariales al interior de la industria santafesina. A fines de abril de 2017, aproximadamente la mitad de las firmas del panel evaluó negativamente el nivel de demanda corriente, mientas que otro tercio de ellas la calificó de manera creciente. La porción de compañías que manifiesta mejoras en su stock de pedidos muestra un paulatino incremento, no obstante, continúa siendo mayoritaria la franja de industrias que presenta una situación desfavorable en materia de demanda”.



De todas maneras, las expectativas empresariales en materia de producción esperada para los próximos meses mejoró: alrededor del 40% de las industrias del panel consideró que su actual nivel de producción se mantendrá sin grandes alteraciones en el próximo semestre, mientras que una cifra cercana vislumbra mejoras, en al marco del contexto recesivo que vive el sector.



Por rubros



El comportamiento de los distintos sectores industriales fue el siguiente:



-El complejo soja presentó durante marzo de 2017 un nivel de industrialización levemente superior al

mismo mes del año anterior. No obstante, al cierre del primer trimestre de 2017 registraron una contracción de 14,9% respecto a igual lapso de 2016.



-La elaboración de aceite de soja reflejó en marzo un incremento interanual de 0,7%, pero acumula en el primer trimestre una baja de 15,4% respecto a igual período de 2016.



-La producción de bioetanol a base de maíz presentó en el primer bimestre de 2017 un incremento interanual de 5,8%.



-Respecto de la Industria Química y Petroquímica, luego de un febrero en baja, el sector concluyó marzo (y el primer trimestre) con un incremento productivo promedio del 1%. Los subsectores que “alimentaron” ese crecimiento fueron los básicos orgánicos, los intermedios químicos y los productos agroquímicos de aplicación. Por el lado de las ventas locales, las mismas cayeron un 2% en el primer trimestre, aunque se incrementaron 46% con respecto a febrero 2017 y 14% en relación a marzo 2016.



-La faena avícola presentó en el acumulado a febrero de 2017 una caída de 4,4 % en relación al mismo período del año pasado. A nivel nacional la faena de aves muestra una mejora interanual de 6,9%.



-La industria láctea se retrotrajo en febrero 21,1% interanual, acumulando en el primer bimestre de 2017 una caída de 19,8% en relación a igual lapso del año anterior.



-Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en la provincia retrocedieron durante el primer bimestre un 13,1 % en valor y 19,4 % en volumen. La caída se explica por las menores colocaciones externas del complejo oleaginoso, tanto de aceites como harinas, y por una nueva disminución de productos lácteos. Por su parte, el complejo carne bovina continua mejorando su desempeño externo.



-Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial aumentaron en el primer bimestre un incremento interanual de 65,3% en valor y 43% en volumen, fundamentado en la mejora observada en los complejos químico y automotriz. Contrariamente, las exportaciones de la industria siderúrgica y de bienes de capital presentaron nuevas caídas en valor.



Empleo en caída



De acuerdo a los datos del ministerio de Trabajo de la provincia, en el aglomerado Gran Santa Fe, se observó durante 2016 una significativa caída del empleo industrial, al retroceder 2%, 2,6% y 4,3% durante el segundo, tercer y cuarto trimestre respectivamente. La industria manufacturera con algo más de 117 mil puestos de trabajo es la actividad económica que más aporta al empleo registrado en la provincia de Santa Fe, el 24,1 %.

Fuente: DERF