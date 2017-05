Argentina-China: ¿Cómo es la relación comercial con el gigante asiático?

China es hoy la segunda mayor economía mundial detrás de Estados Unidos, con un Producto Bruto Interno (PBI) que es casi 20 veces más grande que el de la Argentina. Ha estado creciendo a una tasa promedio anual de 10% desde 1980, aunque en los últimos años su crecimiento se ha desacelerado y en 2016 creció 6,7%. Es el país con mayor volumen de exportaciones medidas en dólares (2,1 billones en 2015, lo que representa el 13,3% de las exportaciones mundiales) y el segundo en volumen de importaciones detrás de Estados Unidos (1,6 billones, lo que representa el 10% a nivel mundial).

China es en la actualidad uno de los mayores socios comerciales de la Argentina, sólo por detrás de Brasil, tanto en exportaciones como en importaciones. Las exportaciones argentinas a China crecieron entre 2001 y 2011, pero a partir de allí comenzaron a caer y en 2016 se ubicaron en u$s 4661 millones. Las exportaciones a China representan el 8% del total exportado por Argentina. Las importaciones desde China se multiplicaron por 10 entre 2001 y 2011, pero luego se han mantenido relativamente estables. En 2016 se ubicaron en u$s 10.500 millones, lo que representa el 19% del total nacional. La balanza comercial, deficitaria para Argentina desde el año 2008, mostró en 2016 un saldo negativo de u$s 5800 millones.

Los productos que más vendimos a China en 2016 fueron esencialmente alimentos. Los más importantes fueron porotos de soja, que explicaron el 63% de las ventas a ese país. Muy por detrás se ubicaron aceite crudo de petróleo (8,5%); carne bovina deshuesada y congelada (5,2%); camarones y langostinos enteros y congelados (3,6%); trozos y despojos de gallo o gallina congelados (2,1%); aceite de girasol en bruto (1,9%); tabaco desvenado o desnervado en hojas secas (1,4%); aceite de maní en bruto (1,2%); camarones y langostinos congelados que no están enteros (1,1%); y lanas sucias esquiladas sin cardar ni peinar (1,1%).

Las importaciones procedentes de China están muy diversificadas, el 5,3% de las compras desde este país fueron circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para teléfonos o telégrafos; partes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (4%); partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, video monitores y video proyectores (3,6%); glifosato y su sal (1,7%); estaciones base de telefonía celular (1,2%); y aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos (1,2%).

¿Qué productos tienen más potencial en el mercado chino?

Fundación Ideal analizó productos con potencial para aumentar sus volúmenes de ventas a China. De los veinte productos que Argentina hoy más le vende a aquel país, tienen potencial el aceite crudo de petróleo; el vino de uva fraccionado; el etileno; la lana esquilada, sucia, sin cardar ni peinar; el cuero preparado después del curtido o secado; el lacto suero; los trozos, hojas o placas de cuero preparadas después del curtido o secado; el tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado; y los trozos y despojos de gallo o gallina. Estos productos (a excepción de los hidrocarburos cuya oferta exportable es limitada) hoy ocupan un pequeño porcentaje del mercado chino, ninguno supera el 10% de las importaciones de China, y tienen margen para ampliar su participación de mercado. Otros productos con buenas perspectivas (ya que representan menos del 25% de las importaciones de China) son porotos de soja; aceite de girasol; carne deshuesada y congelada; medicamentos que contienen vitaminas o provitaminas; cueros y pieles secos sin dividir o divididos con la flor; maníes sin cáscara; y carbonato de litio.

También analizamos los productos que más importa China y que a la vez están entre los que más exporta Argentina a otros socios comerciales. En este caso, tendrían potencial para ingresar a dicho mercado los productos de la industria automotriz; los combustibles; y algunos productos de la industria del plástico. Sin embargo, la cadena automotriz, a pesar de ser importante en nuestras exportaciones, se expande internacionalmente en la región mediante acuerdos de complementariedad con Brasil. Esta cadena no presenta alto nivel de inserción internacional en mercados que excedan la región.

¿Qué pasa con las inversiones de China en Argentina y el convenio con Alibaba?

China no es un país que se destaque por hacer inversiones en Argentina. A fines de 2015 ocupaba el puesto 18 en posición pasiva bruta de inversión extranjera directa, primer nivel de tenencia, con 674 millones de dólares invertidos en nuestro país (0,8% del total de la inversión extranjera). De este monto, 397 millones (59% del total) se han dirigido al sector de alimentos, bebidas y tabaco, donde China ocupa el quinto lugar entre los países que más invierten.

Es importante que China invierta en el sector alimenticio, ya que este puede ser un sector estratégico en los próximos años. El mayor ejemplo es el de la empresa Alibaba Group, que les presta una atención especial, debido a que estima que en los próximos años habrá un fuerte crecimiento de la clase media china que buscará mejorar su calidad de vida, y por tal motivo estas personas desarrollan interés por mercancías foráneas como los alimentos. En este aspecto The Economist estima que en China habrá 480 millones de personas de clase media en 2030.

Alibaba Group es un consorcio de negocios de Internet que es la mayor empresa de comercio electrónico mundial, cuenta con 24.000 empleados, y en 2016 tuvo ventas por 550.000 millones de dólares (aproximadamente el PBI de Argentina).

Este acuerdo tiene mucho potencial para nuestro país por varios motivos: el gran tamaño de la empresa; el hecho de que el mes próximo posiblemente se abra una oficina en Argentina; el que las partes se hayan comprometido a trabajar en conjunto para promover la exportación y comercialización de alimentos frescos y productos agrícolas a China, y por el gran consumo que puede haber de estos productos.

En efecto, uno de los productos que provoca mayor expectativa es el vino. El consumo de este producto aumentó significativamente en China en los últimos años y se estima que las ventas online representan la mitad de las ventas de vino en ese país. Sólo el año pasado se consumieron en China 16 millones de hectolitros de vino, el doble de la elaboración de Mendoza.

