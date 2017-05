La Mole Moli y un fuerte descargo contra Marcelo Tinelli

Luego de la polémica desatada en 2015 por el ferviente apoyo de Fabio "La Mole" Moli (47) a las carreras de galgos, la confirmación del ex boxeador para el Bailando 2017 sorprendió a todos en los últimos días.

Es que, según había trascendido hace dos años, el propio Marcelo Tinelli (57) había bajado al cordobés de su certamen a pedido de su hija Candelaria , conocida por su devoción por los tatuajes y sus campañas solidarias por los derechos de los animales.

Dicho esto, hasta la propia Mole se mostró desconcertada por su convocación. "Estoy completamente sorprendido de que el Cabezón me haya llamado. Les tengo que ser honesto... porque la verdad es que no lo puedo creer, todavía no caigo...", comenzó diciendo el ex campeón argentino de peso pesado en un audio que difundieron este martes en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9).

Marcelo Tinelli con la Mole Moli en la final del Bailando 2010.

Y siguió: "Voy a tener la posibilidad de estar frente a frente y cara a cara (con Marcelo) que es lo que yo quería para poder decirle muchas cosas, para hablar sobre el tema porque socialmente todos los medios me defenestraron mal. Todos ponían en el zócalo 'el maltratador de la Mole Moli' sin ningún fundamento y lo voy a aclarar todo ahí. Todo vuelve en la vida y ahora tengo la posibilidad de estar frente al Cabezón para hablar el tema frente a frente y cara a cara".

Al parecer eso dichos así como la propia invitación de la Mole al Bailando no cayó para nada bien en el entorno del conductor de ShowMatch. Es que, mientras el ex boxeador denunciado por maltrato animal era entrevistado en el programa de El Trece, la propia Candelaria reconoció que ella no lo quiere en el programa de su padre.

El ex deportista tiene 16 galgos en su casa de Córdoba.

"No quiero que esté", respondió la hija de Marcelo al ser consultada por una seguidora de Twitter sobre su opinión acerca de la participación del cordobés en el certamen de baile.

"Repudiamos la presencia de la Mole Moli en el programa de tu papá. Qué les pasa? Un confeso explotador en TV?", expresó un grupo de proteccionistas a través de otra cuenta de esa red social y la morocha agregó: "Juro que no quiere esté. Ojalá me escuchen".

Por su parte, el también ex campeón en Bailando 2010 y Cantando por un sueño 2012 aclaró en diálogo con Fabián Doman (52) que él está "completamente a favor de que se corran carreras de galgos" porque ellos (por los galgueros) "no pichicateamos a los perros, esas son cosas que pusieron ustedes los periodistas".

"Yo tuve la suerte de recorrer el país y jamás vi a un galgo tirado. En esto hay hijos de pu... como en todos lados, no te voy a discutir, pero yo laburé toda la vida, desde los ocho años que trabajo y tampoco voy a permitir que me traten de atorrante. Jamás en mi vida maltraté a un perro. Mis galgos eran liebreros, tenían otro cuidado y yo jamás organicé una carrera", se justificó el ex deportista devenido en "bailarín".

Candelaria Tinelli

