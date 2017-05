El mensaje y la foto ultra hot de Kate Rodríguez para sus seguidores

La ex bailarina de Showmatch Kate Rodríguez tiene un cuerpo escultural y siempre que tiene oportunidad, aprovecha para lucirlo. Y aunque fue parte del calendario mundial de Playboy 2017, en diálogo con Teleshow, aseguró: “La locura religiosa de mis padres era invasiva en todos los sentidos. Y recién a los 24 años, cuando me instalé en Argentina, perdí mi virginidad. Por eso, lo que conozco de la sexualidad me lo han enseñado los argentinos”.

En este sentido, orgullosa de su carrera como modelo en Argentina, Kate Rodríguez hizo topples con guantes en sus manos y medias de red en sus piernas, y provocó la locura de toda la platea masculina.

Y eso no es todo, además Kate sumó una frase muy picante para acompañar la foto ultra hot, que decía: “A escondidas, siempre es más emocionante. Sueñen con los angelitos… mañana me cuentan cómo me lucen las Alas”.