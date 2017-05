¡Bomba sexy! Las fotos de Mónica Ayos entrenando en el gimnasio

Mónica Ayos a un paso de cumplir 44, se siente más segura de sí misma que nunca. Antes de comenzar a entrenar, se sacó una selfie en el gimnasio que sorprendió a todos y muy orgullosa de su lomazo, compartió la imagen a través de sus redes sociales y expresó: “Empezar los lunes… Típico. Les comparto estas de hoy. Gym time“.

“¡Me estoy matando en el gimnasio! Para mí el gym es algo espantoso, no me gusta. Si yo pudiese quedarme en mi casa rascándome, lo haría. Pero pasando los 40 uno se derrite como una vela y la idea es dar estos últimos girones de juventud de una manera muy digna, hasta que me caiga en pedazos y ya después me chupa un huevo”, expresó Mónica Ayos.

https://www.instagram.com/p/BUI_hobhoWx/

https://www.instagram.com/p/BTn0zHABDje/