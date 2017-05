China Suárez: "La maternidad me salvó"

Entrevistada por revista Gente, la China Suárez reveló cómo el nacimiento de Rufina la ayudó a reponerse del fallecimiento de su padre.

"Me obligó a crecer. Hasta ese momento pensaba que iba a vivir más tiempo con mis papás y me toco hacerme mujer. Lo mismo me pasó con la maternidad, que fue muy poco tiempo después. Fue una suerte, porque me salvó", arrancó a contar.

"Murió mi papá y a los meses quedé embarazada y tuve un motivo felicidad. Se fue una de las personas fundamentales de mi vida, pero llegó la más importante. Dios fue muy sabio en eso", aseguró luego.

Más tarde, habló sobre la relación que actualmente lleva con los hijos de Benjamín y Pampita: "Muy bien. Por suerte. Se toman las cosas con mucha naturalidad, como todo chico: así que más que bien. ¡Es muy divertido! A mí me gustan mucho los chicos, así que feliz. Todo fluye bárbaro entre nosotros", concluyó al respecto.