Leonardo "Tati" Parra será candidato a Concejal

El conocido médico rafaelino buscará nuevamente ingresar al Concejo Municipal, aún no se sabe si lo hará por el PJ o bien disputará las PASO en Cambiemos

El año electoral ya está en su etapa de mayor ebullición, por estas horas los diferentes partidos políticos están definiendo quienes serán sus candidatos para las próximas elecciones y en el día de hoy se confirmó que el Dr. Parra se presentará a la contienda electoral.

Lo que aún no está definido es si lo hará por el PJ y disputando su interna o bien competirá en la interna de Cambiemos, cosa que es más que probable teniendo en cuenta que de esa manera tendría grandes posibilidades de obtener una banca y sumar un Concejal más en los hechos para el PJ, ya que a nadie le escapa que Parra es Peronista y enemistado o no con Castellano, en el Peronismo siempre prima las enseñanzas del General: "para un Peronista no hay nada mejor que otro Peronista" .

Además Parra habría encargado encuestas privada y los números son altamente favorables como para largarse a la pileta y afrontar la aventura política.

Es importante destacar que en el lugar en donde juegue Parra, va a ser de suma importancia para otras fuerzas políticas, ya que si Tati disputa la interna en Cambiemos , la UCR muy difícilmente participe de la misma y renazca nuevamente la histórica boleta tres.