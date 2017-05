Un taxista deberá hacer un curso sobre violencia de género

El taxista denunciado por acosar a una mujer en la calle deberá hacer un curso de Convivencia, diversidad y Derechos Humanos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (la ex ESMA). Así fue resuelto en la primera audiencia de mediación de este tipo en la Ciudad.

En marzo pasado, Lucía Cabrera fue perseguida por un taxista que, durante dos cuadras, le gritaba propuestas sexuales. La joven se cruzó con un policía y le pidió ayuda, por lo que el oficial paró al taxista y labró un acta de contravención, sin tener conocimiento de cómo se castigaba una conducta de este tipo.

La joven de 25 años logró que la justicia le dictara una condena al chofer. "Lo único que quiero es que esto deje de pasar", dijo la joven en la audiencia que se realizó este martes (16/05), a la que acudió con su abogada Greta Galvaño Ter-Akopian, directora de la organización Libres de Acoso Callejero (LIDA).

La mediación tardó más de lo previsto porque la denunciante insistió en el tipo de curso que tomaría el acusado. "No hay algo especifico sobre acoso callejero. Sí hay uno sobre violencia de género, pero no nos parecía adecuado para el caso. Después de discutir ese tema, firmamos. Pero de acá en adelante queremos que exista algún curso sobre esta temática particular, para concientizar en contra del acoso callejero", dijo Lucía.

La de hoy fue la primera audiencia de mediación por un caso de acoso callejero de la Ciudad, luego de la sanción, el año pasado en la Legislatura porteña, de la primera ley que regula este tipo de acción.

"Este es un primer paso muy importante que se tenía que dar en la sociedad. Estamos contentas por haber dado este paso y queremos que haya cada vez menos acoso callejero y que se vea como lo que es: acoso. Todos debemos reflexionar sobre esto, la gente piensa que es un piropo, pero realmente nos hace mal estar escuchando que nos toquen bocina y que desconocidos nos digan cosas en lugares públicos", dijo la joven.

En diciembre del año pasado se sancionó la ley contra el acoso sexual callejero que afecta la "dignidad y el derecho a la integridad física o moral de las personas". Penado con multas de hasta 1000 pesos, también contempla la realización de campañas de prevención sobre el tema.

