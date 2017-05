Expertos indican que ver '13 reasons why' puede generar un "efecto contagio" en jóvenes

La adolescente Hanna Baker, víctima de acoso escolar, se suicida, pero antes les manda videos a las personas que considera responsables de que ella tome esa decisión. Ese es el argumento de la serie de Netflix "13 reasons why" (Por 13 razones) que causó furor desde su estreno el pasado 31 de marzo.

La ficción está basada en una novela de Jay Asher y cuya productora ejecutiva es la actriz y cantante Selena Gómez. Aunque Netflix no difundió los números de audiencia de la serie se sabe que alcanzó a un gran número de personas porque fue la más comentada en Twitter este año, con 11 millones de tuits en solo un mes.

A pesar del gran número de fans que cosechó esta producción, la serie inquieta a educadores y expertos en salud mental porque creen que puede generar un "efecto contagio" en jóvenes que se plantearon en algún momento quitarse la vida.

Netflix advirtió que ese contenido es recomendable a partir de los 17 años, pero psicólogos, escuelas y asociaciones de lucha contra el suicidio aseguran que chicos menores a esas edad la vieron, a veces sin que sus padres lo sepan, y alertan sobre las consecuencias. "No recomendamos que jóvenes vulnerables, especialmente los que tienen cualquier grado de ideas sobre suicidio, vean esta serial. Su poderosa historia puede llevarlos a romantizar las decisiones adoptadas por los personajes y/o desarrollar fantasías de venganza", estimó la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares estadounidense en un escrito publicado en su sitio web.

Asimismo alertaron: “Las investigaciones demuestran que la exposición al suicidio de otra persona o a las pruebas gráficas o sensacionalistas de la muerte, puede ser uno de los muchos factores de riesgo que los jóvenes que luchan con enfermedades mentales citan como una razón por la que contemplan o intentan suicidarse”. Por eso es importante reforzar que quitarse la vida no es una solución a los problemas y que la ayuda está disponible.

Netflix colocó advertencias en el inicio de tres de los episodios más gráficos de la serie y también dejó disponible en su plataforma un documental en el que actores, productores y expertos en salud mental exponen los motivos de la ficción. Recientemente agregó un aviso general antes del primer capítulo con la sugerencia de dirigirse en caso de necesitarlo al sitio 13reasonswhy.info en el cual podés seleccionar tu país de residencia y te ofrece opciones de instituciones que intentan prevenir suicidios.

Incluso algunos famosos se sumaron a los cuestionamientos. Paris Jackson, la hija de Michael Jackson de 19 años que intentó suicidarse hace unos años se refirió en su cuenta de Instagram sobre la serie. “Esta serial fue una forma increíble de transmitir el mensaje a los matones que necesitan dejar de hacer lo que están haciendo, realmente hizo un buen trabajo de mostrar cómo las palabras y acciones tienen un impacto y como pueden ser para otros seres humanos. Vos no podés hacer o decir cosas a la gente sin pensar en cómo les afectará”. No obstante, advirtió: “Por favor solo miren esta serie con precaución y sepan que puede llevarlos a un lugar oscuro. Si están teniendo dificultades no la miren".

La Fundación JED, una asociación de Nueva York que lucha contra el suicidio adolescente, y la Suicide Awareness Voices of America (SAVE, Voces de Estados Unidos para alertar sobre el Suicidio) publicaron el mismo día del estreno un memo en español e inglés con varias reflexiones. “Puede que vos tengas experiencias y pensamientos similares a algunos de los personajes de 13 Reasons Why. La gente acostumbra a identificarse con personajes que ven en la televisión o películas. No obstante, es importante recordar que hay formas sanas para lidiar con los temas que muestran 13RW y materializando pensamientos suicidas no es uno de ellos”, consigna una de ellas. "Los casetes de Hannah culpan a otros por su suicidio. Un suicidio nunca es culpa de los sobrevivientes del suicida", asegura otra.