Ocaña, tras su pase a Cambiemos: "En esta elección se juega profundizar el cambio o volver al pasado"

Graciela Ocaña podría ser candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre. La referente de Confianza Pública se acaba de incorporar a Cambiemos: la semana pasada se reunió junto al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para analizar el escenario electoral.

"El Presidente invitó a nuestro espacio a ser parte de Cambiemos y es muy importante. Entendemos que en esta elección se juega mucho en la Argentina. Se juega la posibilidad de profundizar el cambio que la sociedad argentina votó o de un regreso al pasado. Apostar a esto, a fortalecer Cambiemos, me parece muy importante", expresó en una entrevista que concedió a TN.

Ocaña prefirió no hablar en qué distrito competirá, pero se mostró cerca de Vidal. "Quiero apoyarla mas allá del trabajo que estamos haciendo, voy a tratar de ayudarla en todo lo que pueda. No es un tema de una candidatura, sino de cómo enfrentamos los problemas del día a día de la gente".

La ex titular del PAMI destacó que la gobernadora bonaerense "está llevando adelante temas, gestiones y políticas públicas que desde hace mucho tiempo no se tratan en la Argentina". "No se trata solamente de salarios docentes, sino de discutir educación y abordar temáticas como la salud en el área metropolitana", agregó.

La legisladora porteña recordó que en 2015 fue precandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa interna se impuso Martín Lousteau, quien semanas atrás volvió a la escena local tras abandonar su cargo de embajador en los Estados Unidos y ahora presiona para competir con el Pro en una interna. "Tengo una mirada distinta sobre lo que se juega en esta elección", dijo Ocaña consultada sobre la posición que adoptó Lousteau este año. Al mismo tiempo, aclaró que "la competencia es legítima".

