Alfonsín, contra el PRO: “Ponen el carro adelante del caballo”

Ricardo Alfonsín (UCR) criticó hoy al PRO por excluir a Martín Lousteau de Cambiemos. “Ponen el carro adelante del caballo porque quieren aumentar la base pero siempre y cuando no pongan en riesgo la hegemonía”, dijo.

El diputado nacional también cuestionó la relación de fuerzas que mantienen la UCR y el PRO en el marco de la alianza Cambiemos.

“Preferiría que la UCR dispute con el PRO por las ideas, y que le diga de vez en cuando «esto que estás haciendo no es lo mejor para el país»”, señaló.

Y añadió: “En la provincia de Buenos Aires, entre otras, el PRO ha salido a invitar dirigentes de otras fuerzas porque dice que es necesario alimentar la base de sustentabilidad” y en la Capital “no se usa el mismo criterio”.

“¿Por qué no se usa el mismo criterio? Porque (el radicalismo) lleva un candidato que no les gusta, como si tuvieran el derecho a elegir el candidato de la UCR”, planteó Alfonsín en declaraciones a radio Futurock.

“Creo que en el fondo ponen el carro adelante del caballo, porque quieren aumentar la base pero siempre y cuando no pongan en riesgo la hegemonía, la preeminencia que tiene el PRO dentro de Cambiemos. Es cometer el error de quien, por mirar el árbol, no ve el bosque”, agregó. El diputado también se refirió a sus colegas del radicalismo y dijo que “los que quieren que crezca el PRO y no la UCR, a eso los entiendo menos”.

