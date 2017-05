Finn Wolfhard de "Stranger Things" la rompe tocando covers de los '80

El actor de 14 años se lució en un festival haciendo "Sweet Child O' Mine" (Guns N’ Roses) y "Age Of Consent" (New Order). Mirá el video.

A poco del estreno de la segunda temporada de Stranger Things, los actores de la serie están haciendo de las suyas. A Finn Wolfhard, quien encarna a Mike, se lo vio cantando y tocando en un festival solidario en Los Angeles, donde fue el presentador. Allí hizo "Sweet Child O' Mine" de Guns N’ Roses y "Age Of Consent" de New Order, dos clásicos de los '80.

El evento se llamó Strange 80s y fue a beneficio de la organización Sweet Relief Musicians Fund, que ayuda a músicos con problemas de salud y discapacidades. También tocaron Corey Taylor, Scott Ian, Tenacious D, Yankovic y Sarah Silverman.

"Me encanta la música de los años '80 y '90", declaró Finn en el portal Dazed. "Me gustan Nirvana, Joy Division y New Order. Hay una escena de la serie en la que usan 'Atmosphere' de Joy Division y es perfecta. Me gustaría grabar un álbum o un EP algún día".