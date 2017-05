Florencia Peña presentó a su hijo Felipe y sus seguidores estallaron de amor

Una tierna imagen y una frase llena de amor, fueron suficientes para que Florencia Peña (42) recibiera miles de saludos y felicitaciones por parte de sus seguidores. "El principio de todo. #Felipe #Hijo #Amor", escribió junto a la ecografía de su hijo, mientras transita el quinto mes de un embarazo complicado al principio.

Florencia compartió la ecografía mostrando a Felipe y las redes estallaron.

La actriz, quien ya es mamá de Tomás (14) y Juan (8), fruto de la relación con Mariano Otero, su anterior marido, está feliz y luce orgullosa su pancita, ya que con Ramiro Ponce de León (43) buscaron mucho este primer bebé de la pareja.

Inclusive en el programa de Mirtha Legrand, al que Florencia regresó después de algunos años de ausencia, contó que debía medicarse todos los días porque le habían detectado trombofilia, un trastorno en el sistema de coagulación sanguínea que la obliga a inyectarse en la panza heparina, que es un anticoagulante que permite que le llegué el oxígeno a la criatura. "Me pasó algo muy loco: me detectaron trombofilia, algo que no tuve con mis otros embarazos".

Conmovida por la historia, la propia Mirtha le pidió al le pidió al Congreso que apoyara la Ley de la Trombofilia vetada por el presidente Mauricio Macri. La norma promovía la detección temprana de esta condición que puede causar abortos y muerte fetal.

"La heparina es el medicamento para que el bebé viva, es el oxígeno para el bebé, y es necesario que las mujeres tengan acceso a la cobertura correspondiente. Yo me inyecto todos los días para que mi bebé esté bien. Tengo moretones en la panza, pero son moretones de amor", explicó Florencia.

Fuente: Clarín