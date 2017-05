¿Qué hizo Gime Accardi luego del piropo de la actriz a Nico Vázquez?

Durante el último fin de semana, se dio a conocer un video donde la actriz canadiense Katheryn Winnick le envía un mensaje a Nico Vázquez, donde lo piropea y hasta lo invita a viajar a conocerla.

“Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?” expresó la actriz de Hollywood.

Pero Gime Accardi no se quedó callada y se vengó de su marido. A través de su cuento de Twitter, demostró que no fue el único que recibió un mensaje romántico.

En diciembre del año pasado, Accardi recibió un mensaje de Clive Standen, el actor británico que interpreta a Rollo en la serie Vikingos. “Todo muy lindo Vázquez, pero antes yo tuve este saludito”, escribió Gime en su red social.