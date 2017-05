Autovía de la Ruta 34: A puro puente

La reconversión de la ruta nacional 34 de autovía a autopista, en el tramo entre el cruce con la ruta nacional 19 y la ciudad de Sunchales, implicará la construcción de 12 puentes, 8 de los cuales estarán sobre la traza actual de la ruta. Del total de puentes a construir, 6 no estaban previstos en el proyecto original de autovía. Además, se ejecutarán calzadas colectoras en ambos lados de la doble vía principal, a lo largo de toda la extensión del recorrido, y las banquinas pavimentadas sobre las calzadas principales serán llevadas a dos metros y medio, contra el metro y medio previsto originalmente. Las modificaciones previstas tendrán un alto impacto en la seguridad de la vía, que crecerá notablemente, pero a la vez plantean una serie de desafíos técnicos y administrativos que no resultan menores y que son la principal causa de la disminución notable en el ritmo de obra que se observa en la traza actual de la 34, aunque en cambio el ritmo no disminuyó en la Variante Rafaela, que también está en plena ejecución.

Los datos se conocieron ayer, en el marco de una muy concurrida reunión que tuvo lugar en el Salón Verde de la Municipalidad local, a la que asistieron los principales técnicos que están trabajando en la obra de la autovía. Lo hicieron Oscar Terragno, gerente de Carreteras Centrales Argentinas (CCA, el concesionario vial que administra la ruta); el Ing. Ramiro García, proyectista de la autopista; Ramón Caro, supervisor de obras de Vialidad Nacional; Mario Arnau, supervisor adjunto; Gustavo Corach, gerente de obras de CCA, Guillermo Fenoglio, jefe de la Oficina Técnica.

Sobre un mapa del tramo Angélica-Sunchales, Terragno detalló los avances de obra que se han registrado, y también los nuevos condicionamientos que surgen a partir de la reconversión del proyecto en autopista. En ese marco, explicó que todavía hay propietarios que no firmaron los avenimientos correspondientes ni los permisos de obra. Las principales demoras en ese sentido están en la Variante Rafaela, donde hay tramos en los que no se puede empezar a trabajar aún, y en el tramo entre Rafaela y Sunchales. En cambio, entre Angélica y Rafaela los permisos están cedidos, los corrimientos de alambrados se concretaron y en los primeros 25 kilómetros del proyecto ya hay construida una doble calzada en varios tramos.

Los ingenieros a cargo de la obra respondieron a todas las consultas y despejaron varias dudas. La principal de ellas tiene que ver la resolución de los problemas hídricos. Se aclaró que hay una revisión en marcha, que incluye varios aspectos y puntos a tener en cuenta:

- Tramo Angélica-Rafaela: se están revisando los sectores donde se construirán puentes. Para el caso de la autovía, se habían previsto alcantarillas teniendo en cuenta una recurrencia de volúmenes de lluvia de 25 años. Ahora se considerarán una recurrencia de fenómenos de uno cada cien años.

- Variante Rafaela: el proyecto hídrico fue presentado y aprobado por la provincia. Se tuvo en cuenta la incidencia sobre el canal Oeste y otros aspectos técnicos.

- Puentes: serán ampliados los puentes sobre el arroyo Las Calaveras y sobre el Vila-Cululú, este último en la zona de Sunchales. También se tendrá en cuenta una recurrencia de cien años.

-Alteos: algunos tramos de la ruta que han tenido agua sobre la calzada serán "alteados". Tal el caso del sector entre Rafaela y Susana donde se cortó el tránsito de la ruta en las lluvias de enero.

-Tramo Rafaela-Sunchales: todavía no fueron presentados ni aprobados los proyectos hídricos definitivos, que están en plena etapa de diseño a partir de las nuevas especificaciones introducidas.

Nuevos puentes y accesos

La otra novedad es que la autovía preveía una serie de retornos, a razón de uno cada siete kilómetros. Ahora, esos "retornos" -que originalmente eran similares a los que se ejecutaron en la autovía 19- serán con puentes que pasarán sobre la doble calzada, con accesos y salidas en ambos sentidos. Habrá uno en el km 6,5 desde el cruce con la 19 hacia el Norte, aproximadamente unos 500 metros antes del acceso a la exestancia de Pángaro. El otro estará a la altura del primer camino vecinal ubicado al Norte de la curva de Fessia.

El tercero de los puentes se ubicará en el acceso a Susana y un cuarto será el correspondiente al distribuidor de tránsito que vinculará la traza actual con la Variante Rafaela, en el límite del distrito Rafaela y el distrito Susana.

La Variante Rafaela tendrá cuatro puentes: dos estarán sobre la traza del ferrocarril Belgrano, en desuso, y la del ferrocarril NCA, en actividad; otro será un distribuidor de tránsito del tipo "trébol", sobre la ruta 70; y el cuarto será un "diamante" que vinculará con el Camino Público número 5, acceso al Relleno Sanitario.

Un noveno puente se ejecutará en el distribuidor de acceso al Norte de la Variante, a la altura del Camino Público número 1, en la zona del haras Don Fede. El décimo puente será en el acceso a Lehmann y otro puente de vinculación entre las colectoras se hará entre Lehmann y Ataliva. Finalmente, la última de estas construcciones será en el cruce con la ruta 13.

Al encuentro asistieron autoridades del Municipio encabezadas por el intendente Luis Castellano; el senador nacional Omar Perotti; el senador provincial, Alcides Calvo; los diputados provinciales Roberto Mirabella y Omar Martínez; concejales de todos los bloques; los presidentes comunales de Susana y Ataliva, Alejandro Ambort y Fabio Sánchez, respectivamente. También participaron representantes de instituciones intermedias, como el presidente de la Sociedad Rural, Pedro Rostagno; su par del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero; otros dirigentes del CCIRR como Gabriel Rivarossa, Gabriel Gentinetta y Benjamín Albrecht; el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Néstor Seffino; el secretario de Gobierno de Sunchales, Marcelo Canavese, entre otros.

El acceso a Susana

De la misma manera que el acceso a Lehmann, la entrada a Susana es uno de los puntos principales que se reformuló. Con un cambio importante respecto a Lehmann: en el caso de Susana, debido a la presencia de una estación de servicios a la que los proyectistas no quieren tocar, la traza de la doble vía será modificada, desviándola ligeramente hacia el Este.

La ruta 67 S atravesará la traza de la autopista por encima, a través de un puente que terminará de conectarse con el acceso actual a Susana a la altura del comienzo del loteo que se habilitó en esa localidad. Se construirán también las vinculaciones con las colectoras y con la ruta 67S, de manera de darle seguridad a todo el cruce.

Esto obligará necesariamente a que los propietarios de los terrenos ubicados en ese estratégico cruce deban ceder partes importantes de las superficies, por lo cual recibirán el pago correspondiente a través de la tasación oficial que se fije para esos terrenos.

Fuente : Castellanos