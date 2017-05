Hebe de Bonafini: “Gracias Macri por darme este honor de ser procesada”

Bonafini responsabilizó al presidente Mauricio Macri por su procesamiento en la causa "Sueños Compartidos". La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo consideró que la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgio es "el precio que tenemos que pagar por decir que Macri era el enemigo".

"Estoy honradísima de ser procesada por este poder (judicial) y este gobierno, gracias Macri por darme este honor de ser procesada", ironizó en un video publicado en la página de Facebook de Madres.

La militante por los derechos humanos argumentó que "las Madres hemos sido siempre muy perseguidas y no es casualidad que nosotras hayamos elegido la calle para darnos a conocer, para que aparecieran nuestros hijos, no es por casualidad, pero esa calle nos costó". En ese sentido, destacó que "nunca dejamos de pelear ni de luchar, sabemos el precio que tiene la libertad, sabemos que el poder judicial que tenemos hoy no son la Justicia".

"Vamos a seguir haciendo y denunciando a quienes en este gobierno son lo más sádico y lo más ladrón y lo peor que nos pudimos imaginar", anunció Hebe.

"Quiero que se fijen cómo creció el patrimonio de los que estamos en este proceso y que miren mi patrimonio, siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta, tengo la conciencia muy tranquila, revisen lo que quieran", desafió Bonafini, en referencia a los otros cuatro procesados en la causa. Se trata del exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano Pablo; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y su antiguo subordinado, Abel Fatala.

La titular de Madres dijo además que tiene "claro que es el precio que tenemos que pagar por haber dicho que Macri era el enemigo, por habernos quedado el 9 y 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, por denunciar que son partícipes de la dictadura con sus empresas" y remató: "Sabemos cuál es el precio de la libertad, es un precio que estamos dispuestas a pagar".

Bonafini fue procesada en la causa denominada "Sueños Compartidos", por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi también dictó la falta de mérito en los procesamientos de los exgobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Misiones, Maurice Closs; y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y los exministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Planificación, Julio De Vido, entre otros. El magistrado entendió que no había mérito para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos y dispuso nuevas medidas de prueba para seguir investigándolos.

Fuente: Perfil