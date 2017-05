Adrián Suar confesó: ¿la mandó a Magui Bravi a operarse la nariz?

Adrián Suar Y Julio Chávez, están muy contentos porque el viernes estrenan la obra “Un rato con él”, en El Nacional. Ambos fueron los invitados de La Noche de Mirtha, donde hablaron de este proyecto que decidieron encarar juntos con mucha expectativa. En medio de la charla, la diva sorprendió con su pregunta picante.

“Tengo que consultarte sobre un rumor”, comenzó diciendo. Y remató: “¿vos le mandaste a operar la nariz a Magui Bravi?”. ¡Tremendo! Para despejar todo tipo de dudas, el ex de Siciliani aclaró el asunto y dijo: “yo no salí con Magui Bravi y no la mandé a operar la nariz. Me da pena porque es una buena piba y divina, baila maravillosamente. Decir una cosa así es medio violento”.

Posteriormente, Legrand le dijo que era un hombre libre y, seguramente, muy codiciado. “Yo estoy libre pero eso no tiene nada que ver. Me adjudican romances con varias. No me gusta el rol de soltero codiciado, no me considero. No me mira nadie”, aseguró entre risas.