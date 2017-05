Tras 17 años, la actriz de Carita de Ángel viene a la Argentina con un importante proyecto

Pasaron 17 años desde que la actriz mexicana Daniela Aedo conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La exitosa tira infantil Carita de Ángel fue un suceso internacional difícil de igualar y aún hoy recordamos. Su protagonista, que en aquel entonces tenía cinco años, se convirtió en una mujer con las ideas claras y muchos sueños por cumplir.

Uno de ellos será venir a cantar a la Argentina. Daniela se dedica a la música desde hace un tiempo y, junto a su novio guitarrista, llegarán a nuestro país para presentar su gran proyecto.

“Tengo muchos recuerdos lindos de Carita de Ángel. Conviví con grandes actores, como Libertad Lamarque, Joaquin Cordero, Norma Herrera, Miguel de León, gente que recuerdo mucho y me platicaron sus experiencias y sus carreras. Recuerdo que me divertía mucho y tenía mis tiempos para estudiar y hacer mis tareas. Gracias a la novela pude viajar mucho y conocer varios lugares de México, y luego con la obra de teatro conocí Guatemala y Belice”, dijo la actriz y cantante.

En una entrevista, Daniela contó cómo comenzó a trabajar, siendo tan pequeña.

“Primero empecé a actuar en pequeños comerciales. De chiquita repetía los diálogos de las películas de Disney y mis papás pensaron que eso podría llevarme a algo interesante. Hubo castings para Plaza Sésamo mexicano, donde actuaba de extra en el fondo. Luego empecé a tener diálogos y de ahí hubo audiciones para Carita de Ángel. Habia como 2000 niñas, y después de un mes de talleres y actividades, dieron los papeles y quedé como Dulce María“.

– Trabajaste junto a Libertad Lamarque, una de nuestras grandes actrices. Ella interpretaba a la madre superiora y a los pocos capítulos abandonó por problemas de salud. ¿Qué recordás de ella?

“Una gran persona. Ella murió durante las grabaciones. La recuerdo mucho, era como una tercera abuela para mÍ. Era muy linda conmigo y nos divertíamos mucho en las grabaciones. Le decíamos ‘la reina’ y alguna vez, la primera vez que la conocí, escuché que dijeron que era la reina y le dije ‘su majestad’ y todo mundo rió mucho. Aún tengo la muñeca que me regaló”.

– ¿Cómo viviste la fama siendo tan chiquita? ¡A los cinco años vos ya sabías leer y escribir y te enterabas de todo lo que decían!

“Yo llevaba una vida normal. Cuando no grababa estaba en la escuela y siempre estuve en la misma, así que no me trataban como famosa, me trataban como una compañera de siempre. Después de ‘Carita’ estuve en Vivan los niños, Atrévete a olvidarme, Velo de novia, Contra viento y marea, Mujer casos de la vida real, Vive vive Nestlé y finalmente Mi Pecado. Me enseñaron a leer en la primera semana de la novela y fue todo muy loco”.

Ahora Daniela se presenta como cantante, un cambio muy radical en su carrera.

“A partir de los 15 regresé a la escuela normal, donde tuve mis años de secundaria y preparatoria. Durante esos años empecé a tomar clases de música con un músico muy bueno en México que se llama Juan Carlos Ríos. Estuve con él desde los 14 y me dio clases de guitarra, teoría musical y composición. A partir de ahi empecé a tomar cursos y clases más avanzadas. Aprendí canto y finalmente, en mi último año de prepa entré a Berklee College of Music. Ahí arranqué a escribir en español mis canciones originales, y tomé clases de canto porque necesitaba para enseñar mis composiciones. Realmente yo no cantaba, yo soy guitarrista desde los 14, y poco a poco me solté, me animé a cantar y llegué a lo de ahora, que toco la guitarra y me acompaño cantando”.

– Tenés un novio argentino, justamente vas a venir a nuestro país a cantar con él. ¿Dónde se conocieron?

“Nos conocimos en Boston. Fue en el Club de cantautores en español, y nos hicimos amigos. Tocamos juntos con una banda por allá y luego nos pusimos de novios”.