Brad Pitt se hizo un misterioso (y sexy) tatuaje… ¿dedicado a Angelina?

Brad Pitt levantó suspiros luciendo un look casual y mostrando un tatuaje muy sexy. ¿Se lo habrá dedicado a Angelina Jolie?

Después de haber realizado fuertes confesiones acerca de su adicción al alcohol, en una entrevista a “corazón abierto” hace apenas unos días, Brad Pitt se dejó ver luciendo un look muy casual que levantó muchísimos suspiros en la platea femenina.

En este sentido, Brad Pitt fue captado por las cámaras de los paparazzi saliendo de su estudio de arte en Los Ángeles, luciendo una remera blanca (manchada con un poco de pintura), jeans, zapatos marrones y anteojos de sol.

Pero lo que más llamó la atención fue el nuevo y sexy tatuaje de su brazo izquierdo, que tenía apenas cubierto por su remera. Según expertos en tatuajes, podría tratarse del diseño de una motocicleta.

Recordemos que, en una entrevista íntima publicada hace poquitos días, Brad Pitt había confesado: “Bebía demasiado. No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo. Cuando formé mi familia detuve todo, excepto el alcohol. Incluso este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema”.