Nicolás Dujovne: "Este año la inflación va a ser menor al 20%"

El ministro de Hacienda destacó que el Gobierno no ocultó la inflación y difundió un índice mayor al de las consultoras privadas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la inflación cerrará este año por debajo del 20% y pidió "paciencia" a quienes "no la están pasando bien".

Durante su participación en el programa Debo Decir, que conduce Luis Novaresio, el funcionario destacó que el Gobierno reconoce como prioritario el problema de la inflación. En ese sentido, explicó que se están tomando las "medidas de fondo" para solucionar el problema "para siempre". Al mismo tiempo, aclaró que el proceso es lento y los atajos "no han resultado" en el pasado.

Según Dujovne, el objetivo central es crecer 3% por año durante los próximos seis años, "algo que no hicimos nunca en los últimos 50 años". Y agregó: "Un proceso sostenido de crecimiento nos permitiría tener 2 millones de puestos de trabajo genuino, aumento de los salarios reales, 1 millón de nuevos propietarios. Pero magia no hay".

"Nos tenemos que sacar la palabra devaluación de la cabeza", dijo el ministro consultado sobre las medidas que tomará el Gobierno después de las elecciones de octubre. Y explicó: "Tenemos un cambio flotante que se mueve de acuerdo a la interacción de la oferta y la demanda".

Por otro lado, opinó que los empresarios no le dieron la espalda al Gobierno y argumentó que los procesos de inversión "llevan tiempo". No obstante, señaló la importancia de lograr un "cambio de mentalidad".

"Muchos empresarios antes cazaban en el zoológico. No hay un día que no venga una cámara empresaria que me pide un subsidio y una exención de impuestos", dijo.

Por último, Dujovne expresó que la administración nacional debe ser "pragmática" y evitó reivindicar recetas económicas del pasado. "Nosotros tenemos nuestra propuesta: mucha inversión social, el plan de infraestructura más ambicioso de la historia, un Banco Central independiente que lucha contra la inflación, entre otras cosas", añadió.

"Cuando Macri termine el mandato se van a haber duplicado las autopistas. Dentro de dos años, pensamos que la capacidad instalada para fabricar cemento no nos va a alcanzar", sintetizó.

Fuente: Infobae