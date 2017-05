Gustavo Martínez reveló cómo les contó a los hijos de Fort que su padre había muerto

Gustavo Martínez, el tutor de los hijos de Ricardo Fort, estuvo de invitado a la mesa de Mirtha Legrand y allí contó están Martita y Felipe, quien fueran los hijos del mediático.

Y por primera vez se refirió al día en que tuvo que contarles a los nenes sobre la muerte de su padre: "Cuando falleció el padre fue uno de los momentos más fuertes. Uno siente el fallecimiento pero lo que viene después... Son dos criaturas de 9 años. Cuando murió Ricardo llamé a la psicóloga de Feli y le dije ¿cómo manejo esto? Y me dijo sólo con la verdad. ¿Y cómo se despiden? Como se despiden todos", reveló, entre lágrimas.

"Felipe me dijo ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció. Martita se larga a llorar y dice qué lástima que no hubo tiempo para quedarnos más. Yo también tuve una infancia dura, tenía una madre enferma sin cura y por eso me propuse que tengan la mejor infancia del mundo. No salgo a ningún lado sin ellos. Son los que más quiero. La que me da más trabajo es Martita porque es igual al padre. Felipe es un santo, vago en la escuela pero le sacás el teléfono y anda", contó.

"Me ocupo de que vayan al colegio, de su rendimiento, de la comida. No me ocupo de la plata: hay un defensor de menores y un abogado. Trabajo cuando ellos tienen actividades. Marisa, su niñera, tiene una tarjeta de crédito para los gastos de la casa. Ha tenido logros importantísimos con los chicos".

"Si, hablan de él. Estuve al tanto del tema del Instagram y le pedí que hiciera la cuenta privada. Fue muy adulto lo que respondió pero también te duele. Le regalaron una remera con la imagen de su papá y el en agradecimiento lo quiso hacer público", señaló sobre la foto que publicó el menor en las redes sociales, que fue cuestionada por algunos usuarios.