Una actriz de Hollywood piropeó a Nico Vázquez: "¿Por qué no sos mi guerrero personal? Tenes unos ojos hermosos"

Pero todo cambió cuando su productor, Gonzalo Astobiza, le dijo que tenía un regalo para él: ¡Un saludo de Katheryn! Si, es real. Y eso no es todo, la bomba canadiense lo piropeó y hasta lo invitó a viajar a conocerla. "Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?" expresó la mujer más codiciada de los últimos tiempos.