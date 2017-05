En la Bombonera, River bajó a Boca y el campeonato arde

Lo gritan en Núñez como lo gritan estos 11 guerreros que hicieron historia en la Bombonera. River se hizo fuerte y derrotó 2-1 a un Boca lleno de dudas. En el primer tiempo River marcó su estrategia apuntando a la velocidad de su ataque y a jugar a las espaldas de Peruzzi y fue claro dominador. A los 24 minutos ya estaba 2-0 arriba en la Bombonera, panorama que no hubiera imaginado ni en el más optimista de sus sueños. Boca, empujado más por su gente que por el buen juego, necesitaba un gol para irse algo más tranquilo al descanso y lo consiguió en la última con el tiro libre de Gago y una insólita mala salida de Batalla.



Ya en el segundo el Millo, después de buscar el tercero desde el arranque, se retrasó en el campo y apostó sus fichas a jugar de contra. El Xeneize, aún sin ideas, lo fue metiendo en su arco como pudo y hasta tuvo el empate en los pies de Benedetto, pero no alcanzó.



A River le alcanzaron esos 25 minutos de furia para meter un Bombonerazo que le va a traer más de un problema a Boca. No sólo le ganó el Súper, sino que quedó a cuatro puntos y con un partido menos, también lo lastimó en su lucha por pelear el campeonato y le dejó un mar de dudas en cuanto al juego y el carácter del equipo de Guillermo. El torneo está más abierto que nunca.

