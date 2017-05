Con el consumo en baja, el comercio se ata a la burbuja del Hot Sale

Frente a la caída del consumo en la economía general, el mercado electrónico se mantiene con la frente en alto. Nada representa la disyuntiva entre consumo real y su contraparte en plataformas online que el Hot Sale. El evento, que va desde mañana y hasta el miércoles, es promovido por la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) inspirándose en el famoso Black Friday y Cyber Monday ya popularizado en Estados Unidos. Este año se podría llegar a altos históricos, potenciados por los descuentos ofrecidos de hasta 60% en algunos casos específicos.

Después de un año en el que el consumo fue la variable más golpeada con una caída del 4,7%, la peor en los últimos 14 años, el comercio electrónico se prepara para su momento de estrella después de un año sorpresivamente bueno. “Es verdad que hay una tendencia de que el comercio electrónico siga a la ‘economía real’, pero también pesa mucho el hecho de que cada vez más productos hacen una transición hacia las plataformas”, explica Diego Urfeig, director ejecutivo de CACE. El economista destaca que durante el año pasado un 90% de los argentinos económicamente activos en algún momento de su vida habían realizado una compra online. Según datos de la entidad, durante 2016, a contramano de la caída de consumo registrada, se vendió un total de productos por un valor de $ 102.700 millones, en 47 millones de operaciones. Este monto representó un aumento de 51% respecto de 2015.

Si bien desde CACE cuidan las expectativas para la ola de promociones de la semana próxima ya que no se consideran totalmente ajenos a la “situación económica general, que no es tan buena como en las ediciones anteriores”, un buen número de las 350 empresas anotadas anticipan duplicar sus ventas respecto del año pasado. La ventaja principal a lo largo de los distintos rubros es la oferta de poder pagar las compras realizadas en hasta 18 cuotas sin interés dependiendo del banco que se use.

Los resultados del año pasado respaldan la confianza de las empresas: en las promociones del año anterior el millón de operaciones realizadas resultaron en ventas por más de $ 2.500 millones. CACE tiene una expectativa marginalmente mayor para el número de operaciones para este año ya que esperan sumar 100 mil operaciones a lo registrado en 2016.

Si bien el sector que registró el mayor crecimiento durante la edición del año pasado fue la indumentaria deportiva, el ganador durante el resto de 2016 fue el sector turismo, que llegó a ocupar un 25% del mercado electrónico. Martín Romano, country manager de la agencia de viajes Atrápalo, atribuye el crecimiento de 7% del sector en general a que el turismo “ya no es considerado un bien de lujo tan excluyente para el sector de ingresos medio a medio-alto” y que el dólar planchado crea un atractivo mayor. Martino también tiene la vista puesta en el progreso del sector en este próximo año, dada la entrada inminente de las aerolíneas low cost. Si bien un grupo grande de la industria aeronáutica a voz viva se encuentra en contra de la entrada de este tipo de empresas, Romano rescata que el mayor flujo de viajes que causarían beneficia al sector de turismo en general.

Fuente: Fortuna