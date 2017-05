Al dinero grande golondrina, no le preocupa la inflación, tiene atado el negocio

Marcelo Trovato, de Pronóstico Bursátil, pegó en la línea de flotación del frívolo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: "¿Con qué cara se puede hablar de bosques y/o brotes verdes con una tasa de 26% anual en dólares en un mundo de tasas que no superan el 3% anual?"

El dólar baja y está atrasado. Pareciera que para la gente común habría una contradicción y en virtud de ello, se siente cómoda con sus ahorros en pesos y cobrando una tasa del 26% anual, y con dólar quieto 26% anual en dólares.

Con U$S 100.000 en un año, si sale a tiempo cobra U$S 126.000. Negocio brillante, plata fácil.

Con U$S 100.000 se puede adquirir un inmueble y apenas se cobra una renta del 5% anual después de impuestos.

Con U$S 100.000 se puede instalar un local de indumentaria, fast food o un gran maxiquiosco.

Pero aquí ya ni siquiera se puede pensar en obtener una renta, la inflación que no se logra controlar pese al enfriamiento de la actividad genera caída del consumo pero no de precios, porque la presión tributaria hace que de Enero a Julio se trabaje para el Estado, y además la mercadería no levita, se transporta y los combustibles suben, y el nimio aumento de las tarifas ya voltearon a muchas pymes a lo largo y ancho del país.

¿Nimio aumento de tarifas? Si, están atrasadas aún no menos de 500% en promedio.

Récord de créditos personales y sin embargo el destino de esos fondos se utilizan para tapar agujeros de las tarjetas, deudas de otros préstamos o algún inconsciente todavía quiere que la fiesta no se termine, en este caso la fiesta terminará con él.

El Gobierno hace lo mismo que el inconsciente, no quiere que termine la fiesta, o no tiene la determinación para ponerle fin y entonces toma deuda, la vuelca para sostener un gasto público abrumador e inyecta los pesos de los dólares que le prestan (que por cierto, cada mes se le hace mas difícil colocar deuda en el exterior al ministro Luis Caputo) a la economía, mientras uno trata de enfríar (el presidente del BCRA), el resto del equipo económico prende la calefacción.

¿Con qué cara se puede hablar de bosques y/o brotes verdes con una tasa de 26% anual en dólares en un mundo de tasas que no superan el 3% anual?

Segunda quincena de Mayo y Junio son históricamente meses muy malos a nivel mundial, corrección de los mercados de renta variable, medidas antipopulares suelen tomarse en el resto del mundo durante este período, y hemos dicho hasta el hartazgo que este escenario local que transita el día a día entre algodones lo detona un factor externo.

La plata grande lo sabe, y se anticipa, las reservas del BCRA caen a diario, cae el valor pero caen las reservas, otra contradicción, pero esta es para reflexionar, las manos duras de la economía local se están empapelando sus casas de dólares y esperan un final anunciado.

A la plata grande golondrina, no le preocupa la inflación, el negocio lo tiene atado y cerrado, no son medida, pero cuando las golondrinas se van son los que generan una demanda que no se puede contener con un precio como el actual.

El único desenlace posible para este circulo vicioso es el estallido del tipo de cambio, el timing siempre es complicado de anticipar, pero Octubre parece lejano, cuidado.

Sin embargo existen maneras de dolarizar sus ahorros, obtener una renta bimestral, asociarse a una empresa de primera línea extranjera y alejarse del riesgo argentino, con una rentabilidad en dos o tres años de 300/400% en dólares.

Dejamos planteada la idea de negocio, depende de Ud. lector hasta cuando su estómago tolera la realidad.

Urgente 24