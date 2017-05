Atlético : Vamos por más que el milagro es posible

La ilusión de todo Atlético de Rafaela es la permanencia. En eso anda el equipo de Juan Manuel Llop, peleando por mantener su lugar en Primera. Hoy, desde las 17:15, jugará una nueva final y será nuevamente de local, recibiendo a Atlético Tucumán en uno de los juegos correspondientes a la vigésimo cuarta fecha del torneo de la Independencia.

La ‘Crema’ viene de dos triunfos seguidos y una racha de cinco sin derrota, sumatoria que le permitió salir de la última colocación de la tabla de los promedios y seguir alimentando el sueño de la salvación. No tiene margen de error. Ni tiempo para lamentos.

El 3-0 ante Unión de Santa Fe, la victoria con uno menos ante Olimpo en Bahía Blanca reflejan por sí solo el momento por el cual atraviesan los dirigidos por ‘Chocho’ Llop, que llegan, quizás con los resultados como bandera, en su mejor momento.

Tomando como referencia el once inicial que viene de enfrentar al ‘Tate’ el DT de Atlético realizará una sola variante y será el regreso de Teodoro Paredes a la zona defensiva.

El paraguayo estuvo ausente el pasado fin de semana por haber sido expulsado ante Olimpo, pero recuperó su lugar en la zaga central, por lo que Oscar Carniello volverá a marcar punta por el sector derecho y quien saldrá del equipo será el juvenil Lucas Blondel, de buen rendimiento en sus primeros minutos en Primera.

De esta manera, la ‘Crema’ formará hoy con: Hoyos; Carniello, Paredes, Campi y Abero; Gudiño, Romero, Pittinari e Itabel; Luna y Díaz. En el banco estarán Macagno, Blondel, Montiel, Soloa, Martino, Ramírez y Costa.



EL DECANO, SIN SUS GOLEADORES



Atlético Tucumán viene de empatar ante Colón en Santa Fe y el técnico Pablo Lavallén no podrá contar con Fernando Zampedri ni con Cristian Menéndez, goleadores del equipo con 11 y 5 tantos respectivamente, debido a que ambos están lesionados, por lo cual decidirá jugar con un solo punta definido.

Si bien no lo confirmó, el único referente de área que colocaría Lavallén sería Luis Rodríguez mientras que un poco más atrás se ubicaría Leandro González.

En el actual certamen el ‘Decano’ sumó 28 puntos, fruto de 7 victorias (tres de visitante) y misma cantidad de empates. Marcó y recibió la misma cantidad de goles: 27.

Saliendo de Tucumán, hace cinco juegos que no logra sumar de a tres, con dos derrotas y tres empates.



Historial. La ‘Crema’ y el ‘Decano’ se enfrentaron en 32 oportunidades y los de Rafaela ganaron 15, empataron 5 y las otras 12 fueron para los de Tucumán. En barrio Alberdi, el de hoy será el primer enfrentamiento en Primera, siendo que las otras 15 veces fue en el Nacional B. El conjunto local se impuso en 8 ocasiones, igualaron 3 y las otras 4 fueron para los tucumanos.

En Primera jugaron dos veces, ambas en Tucumán, con triunfo para el ‘Decano’ por 3-0 y 1-0.

También tienen un encuentro por Copa Argentina (2011/2012), con empate sin goles y victoria tucumana por 4-3 en los penales.



Inferiores en AFA. Los encuentros entre Atlético de Rafaela y Rosario Central, por la 7° fecha del torneo de Juveniles A que organiza la Asociación del Fútbol Argetino, fueron suspendidos por las condiciones climáticas.



Las posibles formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Emiliano Romero y Lucas Pittinari; Gabriel Gudiño, Fernando Luna y Kevin Itabel; Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.



Atlético de Tucumán: 1-Cristian Luchetti; 24-Leonel Di Plácido, 2-Bruno Bianchi, 4-Ignacio Canuto y 3-Fernando Evangelista; 29-Rodrigo Aliendro, 5-Nery Leyes, 20-Favio Alvarez y 19-David Barbona; 10-Leandro González; y 7-Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

Asistentes: Alejo Castany y José Castelli.

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 17:15

TV: Televisión Pública.

Fuente: La Opinión