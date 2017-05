Tras una labor "light" del fiscal Vottero concluyó investigación contra Lorenzetti

Por el cargo que ostenta uno de los involucrados - el Presidente de La Corte Suprema Ricardo Lorenzetti- la investigación ameritaba una mayor profundización y dedicación. Hay líneas alternativas que no se profundizaron y sólo se limitó a probar que no había alcohol en sangre o estupefacientes, pero faltaron otras por demás importantes y trascendentes que hubiesen dado una mayor credibilidad, lamentablemente no se llevaron a cabo, en fin todo muy pobre, todo muy "light"... ES LO QUE HAY.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento a través de la oficina de prensa de ministerio Público de la Acusación de la ciudad capital de la Provincia, la salida alternativa propuesta por la Fiscalía fue presentada el miércoles 22 de marzo ante el magistrado, a raíz de que la familia de la víctima manifestó su expresa voluntad de que no prosiguiera la investigación penal. Por su parte, la resolución del magistrado fue emitida el viernes 28 de abril, y notificada al fiscal el mismo día.

HIPOTESIS Y ALGO MAS

De acuerdo a la investigación la responsabilidad exclusiva del accidente la tuvo el conductor de la motocicleta en la que la víctima fatal –Alejandro David Buffet, de 26 años de edad– se trasladaba como acompañante. En tal sentido, las pericias técnicas llevadas a cabo determinaron que el conductor de la moto estaba alcoholizado y había ingerido drogas.

Además, que se desplazaba a una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora y no disminuyó su marcha a pesar de que había un reductor de velocidad. A ello se sumó que no tenía prioridad de paso y que fue el embistente del automóvil.

En tanto, quien conducía el vehículo tenía prioridad de paso.

Por otra parte, las pericias determinaron que Ricardo Lorenzetti circulaba a la velocidad permitida, y que no tenía alcohol ni droga en sangre.

En este marco, la madre y la pareja del joven fallecido manifestaron judicialmente que no pretendían continuar la investigación. Ambas argumentaron que Buffet era amigo desde hacía muchos años del conductor de la moto, y por ese motivo no quisieron que prosiguiera la investigación.



LOS HECHOS

El accidente que produjo la muerte de Buffet ocurrió en nuestra ciudad el domingo 13 de noviembre al mediodía, en la intersección de las calles Fanti e Ituzaingó.

A raíz de las heridas sufridas, Buffet estuvo internado en el sanatorio Nosti, donde finalmente falleció el martes 27 de diciembre del año pasado.



CRITERIO DE OPORTUNIDAD

El nuevo sistema procesal penal de la provincia permite que, en determinadas circunstancias, se apliquen las denominadas salidas alternativas de resolución de conflictos.

En este caso, el fiscal solicitó un criterio de oportunidad que consistió en no continuar con la acción penal. debido a que la madre y la pareja de la víctima manifestaron su voluntad de que así fuera.

Fuente: Diario La Opinión