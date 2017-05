Carrió apuntó contra Lorenzetti por el 2x1 a genocidas

"En el tema del 2x1 yo quiero decir que acá hay una gran hipocresía". Para Elisa Carrió, no fue un error la decisión de los tes jueces, sino que ellos "fallaron conforme lo que establece el artículo segundo del Código Penal, que dice que siempre se aplica la ley más benigna". Y sobre este tema volvió contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

"Lo que sucedió es que durante doce años el Congreso de la Nación no modificó el Código Penal en el artículo segundo diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad", señaló dando un tiro por elevación contra el gobierno kirchnerista.

Luego, volvió contra Lorenzetti. Esta vez, responsabilizándolo de fijar la agenda del máximo tribunal para que los jueces queden enredados con el 2x1 para represores.

"Quién fija la agenda de los puntos que van a ser tratados por la Corte. El presidente de la Corte. ¿Para qué lo hizo? Porque él sabe que estos jueces van a aplicar la ley, no van a inventar la ley, y van a caer enredados en la estrategia del presidente de la Corte", subrayó en diálogo con Marcelo Longobardi, por radio Mitre.

"Yo no hubiera fallado como estos tres jueces porque tengo otra concepción. En derecho penal no soy positivista", señaló. Y agregó: "Me parece muy bien que el Presidente no se haya expresado".

Además, defendió la explicación de Rosatti. "Lo que dice Rosatti es cierto, yo tengo un dilema moral. No quiero aplicar el 2x1 pero tengo que respetar la ley", aclaró.

Luego, se preguntó: "Qué hicieron Donda y Carlotto, presidentes de la comisión de DD.HH. en estos últimos doce años".

La diputada nacional dijo también que está en contra de que los condenados mayores de 75 años estén en "cárceles comunes" y no en "prisión domiciliaria", aún siendo responsables de crímenes de lesa humanidad.

Y reivindicó el "derecho a la verdad" de los familiares de las "víctimas de la guerrill". "Hay que resolver el derecho a la verdad -ya no a la Justicia porque está prescripto-, que tienen muchas víctimas civiles de la guerrilla. Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a ver lo que pasó", advirtió.

Fuente: El Cronista