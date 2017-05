Una foto que generó revuelo: Marc Anthony le encajó un beso a Maluma y ¿al reggaetonero no le gustó?

Marc Anthony sorprendió con una foto en su Instagram donde está besando a Maluma, su amigo. Anoche se encontraron en el concierto que dio en México y charlaron un rato en los camarines. La postal ya recorrió el mundo y es furor.

“Anoche con mi amigo Maluma en el backstage antes de la presentación en la Ciudad de México” , escribió el salsero. En varias oportunidades, el colombiano dijo que sentía mucha admiración por Marc y que no era fácil tener amigos en esta industria.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios no tardaron en llegar: "Espero que próximamente no salgas del closet", "Pobre Maluma, tiene cara de que se dejó dar el beso sólo porque eras tú. Le dio asco", Si se volteó el Titanic, tranquilamente se puede bloquear Marc", le escribieron.

Parece que esta postal sembró muchas dudas. Simplemente se trata de un momento retratado entre dos amigos, aunque muchos piensen que es el comienzo de una futura confesión de Anthony.