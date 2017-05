El Brexit obligará a cambiar el acuerdo de paz en Irlanda, dijo Blair

El ex primer ministro británico, Tony Blair, dijo este viernes que el histórico acuerdo de paz para Irlanda del Norte de 1998, que él mismo ayudó a negociar, deberá ser modificado debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



"El acuerdo de Viernes Santo de Belfast se formuló bajo la suposición de que ambos países eran parte de la UE", dijo el ex premier laborista durante un encuentro de legisladores del conservador Partido Popular Europeo (PPE), primera fuerza del Parlamento europeo, en County Wicklow, al sur de Dublín, la capital irlandesa.



"Esto fue así no sólo por razones políticas sino también por motivos políticos, para tener en cuenta particularmente las aspiraciones nacionalistas", agregó.

"Parte de la redacción requerirá por lo tanto ser enmendada debido al Brexit", agregó, según informó la cadena británica BBC.

El ex dirigente dijo que esto sería asequible con un "mínimo de dificultad" si hay disposición entre todas las partes.



Blair fue uno de los arquitectos del acuerdo, que puso fin a tres décadas de violencia entre católicos y protestantes norirlandeses que dejaron más de 3.500 muertos.



Agregó que era importante que tanto el Reino Unido como la UE alcancen un consenso en torno a evitar una frontera "dura" -es decir con controles fronterizos y no abierta como ahora- entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras el Brexit, porque sería "desastroso" para el proceso de paz y la economía de la isla.



El político laborista insistió en que el Brexit no debería afectar a la libre circulación de bienes y personas entre ambas jurisdicciones, a pesar de que el gobierno británico ha indicado su intención de abandonar el mercado único y la unión aduanera.



El ex primer ministro se encuentra en Dublín para asistir a una reunión de dos días organizada por el PPE en la que se analizará la posición negociadora de este grupo de cara a las conversaciones que mantendrán Londres y Bruselas para establecer los términos de su divorcio.



Además de Blair, también participan en este evento el primer ministro irlandés, el democristiano Enda Kenny, y el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, quien visitó hoy la frontera irlandesa para abordar esta cuestión con representantes de esas comunidades locales.

Fuente: Télam