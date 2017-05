Julia Márquez: “Lo verdaderamente reprochable es la lentitud de la justicia”

— Le doy un ejemplo de otros absurdos que se plantean. Tengo en mesa de entrada una persona con captura que se está entregando. Es un detenido con salidas transitorias que no regresó cuando debía hacerlo. Llamo a la policía para que lo trasladen. No, dicen, es responsabilidad del Servicio Penitenciario. Llamo al Servicio Penitenciario. Nosotros le damos la baja cuando no regresa, ya no es asunto nuestro, me contestan. Avise a la policía. Vuelvo a llamar a la policía. No, yo soy policía de seguridad, tiene que llamar a Traslado de Detenidos. ¿Respuesta? No, esa persona tiene captura, no está detenida todavía, no nos corresponde a nosotros. Entonces le digo:¿llamo al Ministerio de Seguridad para que ellos me digan a quién le corresponde hacer el traslado? No, bueno, lo vamos a buscar. Pero lo dicen en tono de "por esta vez le hago el favor". ¿Qué investigación fabulosa podemos hacer en estas condiciones?