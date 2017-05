Elisa Carrió respaldó la prisión domiciliaria para los militares condenados mayores de 75 años

Carrió reiteró que le pareció "correcto" el fallo del máximo tribunal de Justicia que convalidó la aplicación del 2×1 para Luis Muiña. Esa sentencia provocó una rápida reacción del Congreso, que reglamentó la aplicación de una ley que está derogada pero en algunos procesos puede ser utilizada en virtud el principio de ley más benigna, que rige en procesos penales.

"Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad", detalló en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

La líder de la Coalición Cívica también se pronunció a favor "del derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de los crímenes de la guerrilla". Y a modo de ejemplo, citó: "Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó".