Ésta foto de la cola de Kylie Jenner va camino al récord en Instagram

Unos 2.4 millones de personas le dieron like (me gusta) a una foto de Kylie Jenner y la hermanita de Kim Kardashian ya está cerca, aunque no tanto, de pisarle los talones a Beyoncé y Selena Gomez con sus fotos récord en la red social.

No es para menos, la imagen en cuestión tiene todo. Arte, sombras, misterio...¡y el lomazo de Kylie como protagonista! Recordemos, Kylie, de apenas 19 años, se separó recientemente de su novio, el rapero Tyga, así que está soltera. Muchachos, tomen nota (?).

En realidad, a Kylie le faltan unos clicks más para alcanzar el podio de Instagram. La foto más likeada es la del anuncio del embarazo de Beyoncé, que cosechó unos increíbles 11 millones de likes. Le sigue una de Selena Gomez (que en realidad es una publicidad) con 6 millones.