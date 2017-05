Harry Styles, ¿nuevamente enamorado?

El ex One Direction estaría comenzando una relación con una famosa bloguera.

Harry Styles (23) es uno de los bombones del momento a los que no se les conoce ninguna novia, ni amor casual. Después de que se conociera públicamente que tuvo dos romances mediáticos con Kendall Jenner (21) y Taylor Swift (27), no se lo pudo vincular a nadie más.

Sin embargo, ahora, surgieron rumores de que el cantante estaría muy ilusionado con una bloguera británica, Tess Ward (27). Según informa el portal The Sun el ex One Direction y la influencer se habrían conocido a mediados de febrero por amigos en común.

"En el momento en el que Harry conoció a Tess, saltó la chispa. Conectaron a través de sus gustos, son muy similares en cuanto a la comida y la moda poco convecional. Su amistad dio paso rápidamente a algo más", expresó una fuente muy cercana a la neuva parejita al medio.

Incluso agregó: "Ya han salido juntos varias veces cuando Harry ha estado en Londres, y la ha presentado incluso a algunos amigos más cercanos. Su relación es muy distinta a todas las anteriores que ha tenido. Esta vez él está perdidamente enamorado y no quiere estropearlo".

Pero, ¿quién es la joven que cautivó a Harry? Tess es una blogger muy conocida en el ámbito gastronómico y escribió dos libros de cocina: The Naked Diet y The Naked Cookbook. Incluso en su cuenta de Instagram la podemos reconocer por sus deliciosos platos y por verse siempre con un look muy único y extravagante.