El excéntrico tatuaje del Polaco, a puro color y en el cuello

El Polaco tomó inspiración de la reina de los tattoos, Cande Tinelli - the one and only-, y eligió una zona complicadísima para su nuevo tatuaje, el cuello.

Sin embargo, el cantante le dio su touch. En vez de tinta negra como la hija del conductor, se volcó al color para un dibujo intrincado de un tigre maullando, con los dientes en primer plano. ¡Miedo!

El dibujo todavía está en proceso, pero igual se animó a mostrar un preview. ¿Llegará completo al Bailando? Recordemos que el Polaco ya firmó para estar nuevamente en la pista al igual que su novia, Silvina Luna, aunque no bailarán juntos. Decisiones de producción.

A simple vista, el dibujo parece muy doloroso. Dicen los que saben (no nosotros) que el cuello una de las zonas más delicadas para tatuar porque en allí la piel es muy finita y por lo tanto, la sensibilidad es mayor. No se aconseja este área para un primer tatuaje.

¿Tenés tatuajes en zonas complicadas como el Polaco? ¡Mostralos en los comentarios!