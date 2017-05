Lo que faltaba: ¿"Despacito" tiene mensajes satánicos ocultos?

Le pasó a los Beatles y le pasó a Xuxa: cuando una canción se convierte en un hit masivo en todo el mundo, surgen teorías de toda índole. Una de ellas, la más descabellada, sostiene que los músicos pactaron con el Diablo para conseguir su éxito y que, si escuchás la canción pasada al revés, hay mensajes ocultos donde le agradecen y lo reinvindican. Algo de eso surge ahora en torno a "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El canal de You Tube ZDI analizó la letra del tema pasada al revés y encontró palabras como "Demonio" y "Lucifer", y frases como "Me entrego a sus brazos, en él tengo fe". Ni siquiera se salvó la versión en inglés con Justin Bieber, donde encontraron que supuestamente dice "He is my God" ("Él es mi Dios").

Incluso los autores registraron formas demoniácas en los cuadros que aparecen en el fondo del videoclip.

Más allá de su veracidad, sea cierto o no, el video causa risa y miedo por partes iguales y ya superó las 800.000 reproducciones.

¿Vos qué pensás?